La cantautrice Colibrì in concerto a Sutri sabato 16 novembre

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. COLIBRI’ giovane cantautrice ,compositrice ,poetessa ,scrittrice dalle mille sfaccettature,una vera artista del nostro tempo ricca di sfumature dalla realtà alla fantasia … un viaggio con andata e senza ritorno… i suoi brani a volte passionali,a volte irriverenti e fastidiosi,a volte solari,a volte malinconici, vitali senza dubbio… Colibrì all’anagrafe Giulia Riva o la ami o la ami…

Si esibirà sabato 16 novembre a Sutri alle ore 18,00 ,nel locale del centro storico più particolare e affascinante dell’antichissima città “ Lo Stregatto “ ( zona Lavatoio). Sarà una performance che partirà da “ STASERA PIRATA” un brano dedicato alla libertà e alla forza dell’immaginazione,due forze insite dentro di noi che ci permettono di scappare dalle grinfie dei vampiri energetici; a “ NON LO SAI” dedicato a tutte quelle persone che non sanno come stanno; “SAPORI DI IERI (non oltrepassare)” un incoraggiamento a lasciarsi alle spalle tutti i vecchi pensieri inutili ; “LA FOBIA” un’esortazione ad abbandonare tutte le paure e a non permettere che altri parlino al posto nostro “MALEDETTO” un grido contro il Dio dell’antico testamento; UNA CARAMELLA PER TE una canzone di speranza per le donne che hanno subito violenza… “ NON MI AVRETE MAI “ il racconto di un incubo che si trasforma in un bel sogno e per finire “SE LUI NON TORNA” la malinconia e la riscoperta di se stessi dopo una separazione.

Insomma uno spettacolo a tutto tondo da non perdere allo ” Lo Stregatto ” Via Giovanni dell’Anguillara, 4 ( zona lavatoio) Sutri ( Vt) Tel 0761 608877

https://www.youtube.com/channel/UCLggJcdW4-64yBBLvv8klRg

pagina FB https://www.facebook.com/cacchina10

pagina FB https://www.facebook.com/ColibriComposer/

Instagram https://www.instagram.com/__.colibri/?hl=it