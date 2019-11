Alviano, domani inaugurazione nuova illuminazione e spazi castello Bartolomeo

loading...

NewTuscia – ALVIANO – Una nuova luce e nuovi spazi da visitare. Sono queste le novità del castello di Bartolomeo che saranno presentate domani, 7 novembre, ad Alviano, per l’inaugurazione dei bastioni e della nuova illuminazione della fortezza rinascimentale alvianese. L’evento è organizzato dal Comune di Alviano, al termine di un intervento realizzato grazie al GAL Ternano. Appuntamento alle 18 presso il Castello di Alviano.

“La gente ama esplorare tutti gli angoli e gli spazi di un Castello come il nostro. A maggior ragione, uno spazio come quello dei bastioni, siamo sicuri conquisterà cittadini e visitatori. Un percorso nuovo intorno al maniero, che offre una vista unica sulla valle del Tevere e l’Oasi WWF Lago di Alviano – afferma il Sindaco del Comune di Alviano Giovanni Ciardo – si aggiunga a ciò una luce che, grazie alla collaborazione con Enel X, ha valorizzato in maniera spettacolare l’esterno del Castello. Una imponenza illuminata magistralmente, che spicca nella notte. Per questo ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo”.

All’evento di inaugurazione saranno presenti anche Massimo Bruno, responsabile sostenibilità e affari istituzionali di Enel, e Francesca Migliorato, responsabile illuminazione artistica di Enel X – la divisione del Gruppo Enel dedicata all’illuminazione pubblica e artistica, alla mobilità elettrica, ai servizi innovativi e alla digitalizzazione – grazie alla quale è stato possibile realizzare il nuovo impianto di illuminazione esterno del castello rinascimentale, ottenendo un risultato di grande livello artistico e un significativo risparmio energetico. Insieme alle istituzioni interverranno l’architetto Rodolfo Bellini e la ditta Ciorba srl che ha eseguito l’intervento di riqualificazione degli spazi esterni del castello.

Nel dettaglio, l’intervento di Enel X è consistito nel restyling completo di alcune linee di alimentazione, la sostituzione di 40 corpi illuminanti con nuovi apparecchi a LED di ultima generazione, di cui 8 da 28W installati su palo tecnico per illuminare anche a colori la facciata rivolta verso il centro del paese. I restanti apparecchi, ognuno da 35W e con temperatura di colore di 3000k che garantisce una resa di luce ideale e non impattante, sono stati posizionati a proiezione intorno alla fortezza, sia sui tetti degli edifici prospicenti sia su alcuni sostegni esistenti ma con linee dedicate e in posizioni perimetrali scelte ad hoc per permettere l’illuminazione completa delle superfici in pietra dell’esterno dell’edificio.

Rispetto all’impianto precedente, che aveva una potenza installata di circa 4kW distribuita su meno di 10 corpi illuminanti, si è ottenuta una riduzione della potenza installata passando a 1,3kW per 40 proiettori e un’illuminazione artistica completa per le quattro facciate e le rispettive torri merlate. Per quanto riguarda la facciata rivolta verso la piazza del paese, si sono programmate scene a colori (tricolore e altro) come da richiesta dell’Amministrazione Comunale.

L’intervento è stato realizzato grazie al GAL Ternano, attraverso la “Misura 19 – Sottomisura 19.1 – Tipo di Intervento 19.2.1 – Azione 19.2.1.1” Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione.