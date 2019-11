Sicurezza sul lavoro: una priorità per imprenditori e dipendenti, dal 18 novembre al via sessione formativa

loading...

NewTuscia – VITERBO – La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è sempre più determinante per la salvaguardia dei lavoratori e la tutela di un’impresa. L’area Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo ha pertanto predisposto un’ampia offerta di corsi che si terranno entro la fine dell’anno e che avranno inizio dal 18 novembre prossimo.

In particolare, a partire proprio dal 18 novembre fino alla metà di dicembre, prenderanno il via corsi obbligatori riguardanti sia la formazione base e di aggiornamento rivolta ai lavoratori e soci lavoratori, come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 2011, sia la formazione dedicata ai datori di lavoro ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Qui di seguito l’elenco di corsi in partenza:

formazione addetti primo soccorso (modulo base e di aggiornamento triennale) – 18 novembre 2019;

formazione lavoratori, art. 37(modulo base e di aggiornamento quinquennale) – 27 novembre 2019;

formazione per datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP (modulo base e di aggiornamento quinquennale) – 27 novembre 2019;

formazione rappresentante dei lavoratori/R.L.S.(modulo base e di aggiornamento annuale) – 29 novembre/3 dicembre 2019;

formazione addetti prevenzione incendi – rischio basso (modulo base e di aggiornamento) – 6 dicembre 2019.

Sono in programmazione anche i moduli formativi rivolti all’acquisizione di speciali abilitazioni per lavoratori con specifiche mansioni e per l’utilizzo di particolari attrezzature e macchine da lavoro, nel dettaglio ci riferiamo ai seguenti percorsi formativi:

abilitazione per addetti ai lavori in quota con utilizzo di D.P.I. di III° categoria;

abilitazione per addetti incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio elevato con possibilità di accedere agli esami finali, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per l’ottenimento dell’idoneità tecnica;

abilitazione per conduttori di gru a ponte (carroponte) standard con guida a terra.

Confartigianato imprese di Viterbo ricorda che ad ogni partecipante al corso, a seguito del superamento dei test di verifica finali, verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Per conoscere gli ulteriori corsi in partenza ed i calendari completi dei singoli percorsi formativi in elenco, per ricevere ulteriori informazione su orari e modalità d’iscrizione, con la possibilità di richiedere anche un’offerta mirata per la formazione di un gruppo di addetti della propria azienda da formare, è possibile contattare gli esperti di Confartigianato Imprese di Viterbo ai numeri 0761-337942/12.