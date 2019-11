Si perde nelle campagne tra Monte Romano e Tarquinia: trovato in 5 minuti dai vigili del fuoco di Viterbo

loading...

NewTuscia – Intorno alle 12.25 la centrale operativa del 118 ha chiamato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Viterbo per la segnalazione che era arrivata di un disperso, una persona che era andata a raccogliere funghi in una zona di fitto bosco tra Monte Romano e Tarquinia.

Il disperso è stato ritrovato pochi minuti dopo la segnalazione in stato di coscienza anche se molto spaventata: i vigili del fuoco sono riusciti a mettersi in contatto con lui telefonicamente e, tramite le procedure dettate dalla sala operativa, il soggetto è stato localizzato. Sono bastati cinque minuti per il ritrovamento e per portare in salvo il disperso.

A parte il fatto di essere molto bagnato per l’intensa acqua piovuta nelle ultime ore, che ha reso il bosco tra Monte Romano e Tarquinia una palude, il soggetto ritrovato non aveva problemi di salute