Lunedì 11 novembre seduta Consiglio provinciale Terni

loading...

NewTuscia – TERNI – Il presidente Giampiero Lattanzi ha convocato per lunedì 11 novembre la seduta del Consiglio provinciale di Terni. I lavori avranno inizio alle 10 e 30 e tratteranno il seguente ordine del giorno: 1)Surrogazione della consigliera provinciale Dionisi Claudia per decadenza e convalida della consigliera provinciale Tedeschini Isabella. Nomina della consigliera Tedeschini Isabella a vice-presidente della commissione “Statuto e regolamenti – Controllo e garanzia”.

2) Approvazione del “Regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all’articolo 4 della Legge della Regione Umbria 4 giugno 1974 n. 17” in sostituzione di precedente regolamento in materia approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 19.4.2001.

3) Modifiche al “Regolamento disciplinante le funzioni provinciali in materia di autoscuole, centri di istruzione automobilistica, riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola” approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 9 luglio 2018.

4) Modifiche al “Regolamento relativo alla gestione degli esami per il conseguimento della idoneità professionale all’esercizio di attività di autotrasportatore di merci conto terzi e di autotrasporto di persone su strada” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 9 luglio 2018.

5) Ratifica Deliberazione presidenziale n. 109 del 14.10.2019: “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – Esercizio 2019 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000). Ufficio amministrativo Area Tecnica – Materiale informatico.”

6) Approvazione piano provinciale a seguito delle “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”. Anno Scolastico 2020/2021.