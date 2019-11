Fornitura libri di testo da parte del Comune di Viterbo: online avviso pubblico per presentare le domande

loading...

NewTuscia – VITERBO – Fornitura dei libri di testo anno scolastico 2019/2020, online l’avviso pubblico. Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 5 dicembre. Lo comunica l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci.

In applicazione alla legge 448/1998, art. 27 (e del D.P.C.M. del 5.8.1999, n. 320), anche il Comune di Viterbo – settore cultura, pubblica istruzione – ha pubblicato l’importante avviso, nel cui testo vengono indicati requisiti e modalità per l’accesso al contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e per sussidi didattici digitali a favore degli alunni con specifici requisiti.

Possono farne richiesta gli studenti iscritti all’anno scolastico 2019/2020 presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. Tra i requisiti richiesti inoltre rientrano la residenza degli studenti nel comune di Viterbo e un I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente non superiore a 15.493,71 euro.

Le domande, corredate dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute (non sono ritenuti validi gli scontrini fiscali), e copia del documento di identità del richiedente, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Viterbo, via F. Ascenzi 1 – 01100 Viterbo (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 16 alle 17, secondo piano), oppure inviate tramite raccomandata A/R, indirizzata al Protocollo generale del Comune di Viterbo, via F. Ascenzi 1 – 01100 Viterbo, utilizzando l’apposito modello.

Il modulo da compilare è reperibile presso le scuole, l’URP (piazza del Plebiscito 14), il settore cultura, ufficio pubblica istruzione (via Garbini 84, quinto piano, nei giorni di martedì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17), oppure è scaricabile dal sito www.comune.viterbo.it al seguente link http://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/bandi-e-gare/bandi-di-gara/atti-amministrazioni-enti/avvisi-pubblici/avvisi-pubblici-pubblica-istruzione/2575-avviso-pubblico-avente-ad-oggetto-legge-23-12-1998,-n-448,-art-27-fornitura-gratuita-totale-o-parziale-dei-libri-di-testo-anno-scolastico-2019-2020 .

La versione integrale è consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.viterbo.it > settori e uffici > settore III > avvisi pubblici Pubblica istruzione o direttamente al link sopra riportato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’URP (tel. 0761 348 214), oppure il settore III – servizio cultura, pubblica istruzione (tel. 0761 348 485 – 0761 348 360).