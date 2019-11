Amelia, lavori a Via Repubblica saranno chiusi in anticipo

loading...

Saranno chiusi in anticipo sul cronoprogramma iniziale i lavori di ripavimentazione di Via della Repubblica nel centro storico di Amelia. E’ quanto annunciato dall’assessore alle opere pubbliche Avio Proietti Scorsoni il quale conferma che, “se non ci saranno imprevisti, la data del 15 gennaio inizialmente prevista per la chiusura del cantiere, sarà anticipata”.

L’assessore lo ha detto al margine dell’incontro, coordinato dallo stesso Proietti Scorsoni e che ha visto presenti i rappresentanti della ditta incaricata, i tecnici del Comune e i responsabili della polizia municipale. L’incontro, riferisce sempre l’assessore è servito per pianificare il proseguimento il proseguimento degli interventi già iniziati il 2 settembre scorso.

I lavori di ripavimentazione del primo, già in esecuzione, dureranno circa 10 giorni, per poi riaprire subito ai pedoni e successivamente al transito delle auto. Il cantiere poi proseguirà per il tratto finale. Durante i lavori, sottolinea Proietti Scorsoni, saranno garantiti i percorsi pedonali, mentre su Via del Teatro sarà interdetto il transito ai mezzi veicolari solo per lo stretto necessario e non fino al termine dei lavori.

“Sono state inoltre valutate – specifica sempre l’assessore – le eventuali criticità che si potrebbero verificare durante il periodo invernale sul tratto in forte pendenza di Via Posterola per raggiungere l’ospedale”.