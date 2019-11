Vigor Acquapendente, tre punti d’oro con la Luiss

loading...

NewTuscia ACQUAPENDENTE – Pesantissimi tre punti Vigor per uscire ufficialmente dalla precaria graduatoria. Doppietta per bomber Zhar. Che al 19° del primo tempo imbeccato intelligentemente da Filoni supera capitan Stendardo e la mette nel sacco per poi a sette minuti dalla fine sfruttare a dovere un imbambolamento della retroguardia ospite. Bella lievitazione gioco viterbese, con undici azioni ben orchestrate che valorizzano le attitudini in zona goal di Provinciali, Filoni, Zhar, Gimmelli, Colonnelli, Marco Broccatelli. Alla Luiss no n sono sufficienti le giocate di bomber Nolano e le idee di un Palazzolo che rovina una prestazione da otto in pagella con una espulsione evitabilissima. Interessanti le soluzioni di Le Rose ed Agostino. Ma contro la solita saracinesca Nencione non c’è niente da fare.

SPOGLIATOI – Per la prima volta nella stagione la Vigor mettere fuori la testa dal tunnel play-out-retrocessione : “A pochi giorni dalla qualificazione in Coppa”, sottolinea coach De Paolis. “abbiamo concesso un importante bis. Si cominciano a cogliere i frutti del lavoro svolto. E credo che i margini di miglioramento ce ne siano ancora. Già da tempo potevo constatare in allenamento quello che si è realizzato oggi: squadra solida, gambe e cervello giusti per giocare a calcio. Credo che sia stata anche la Domenica delle individualità. Di quel tocco di classe ed esperienza oramai in rampa di lancio per farci fare il salto di qualità. Palcoscenico per ricevere applausi per Nencione, Colonnelli, Gimmelli, Bellacima. E per un Provinciali che non ha paura di lavorare duro , di mettersi a disposizione della squadra, Espressione di un concetto di lavoro di gruppo che ci porterà lontano”.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE (GIRONE A )

NONA GIORNATA (DOMENICA 03 NOVEMBRE 2019)

Polisportiva Vigor Acquapendente – ASD Luiss SSDARL 2-0

(PRIMO TEMPO 1 – 0)

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Nencione, Sandro Finocchi, Chiavarino, Bellacima, Gimmelli, Colonnelli, Bedini (45° st Francesco Finocchi), Simone Broccatelli (48° st Giunta), Provinciali (46° st Renzi), Zhar (48° st Scatena), Filoni (40° st Marco Broccatelli)

A DISPOZIONE: Mearelli, Strimbenau

ALLENATORE: De Paolis

ASD LUISS SSDARL: Cuzzocrea, Carbone, Atta, Le Rose, Barone, Stendardo, Gerini (34° st Cinti), Oliviero (25° st Floridi), Guerini (1° st Agostino), Palazzolo, Nolano

A DISPOSIZIONE: Poli, Domenico Bruno, Bortoni, Zampacorta. Gabriele Bruno

ALLENATORE: Ledesma

ARBITRO: Leonardo Guida di Civitavecchia, assistente 1 Federico Calistroni di Civitavecchia, assistente 2 Angelo di Curzio di Civitavecchia

MARCATORI: 19° pt Zhar (PVA), 38° st Zhar (PVA)

NOTE: Espulso al 22° st Palazzolo (ALS) con rosso diretto per proteste ritenute eccessive. Ammoniti 25° pt Atta (ALS), 21° st Filoni (PVA), 35° st Bellacima (PVA), 41° Bedini (PVA)