Torrese, 4 gol dall’Asd Robur Tevere

loading...

NewTuscia – TORRE ALFINA (ACQUAPENDENTE) Sotto una pioggerellina fastidiosa ed incessante festeggia solo la Robur. Costruttore del successo bomber Randazzo (due reti, due conclusioni interessanti ed un assist per la conclusione alta di Manganello nel primo tempo). Il lavoro di accumulare esperienza in casa Torrese prosegue con tigna ed impegno. Al 5° spettacolare intuizione lancio Stabile per un Doo r Long che dribla Zorzan in uscita ma poi conclude a lato. Su percussione ancora di Stabile palla buona per capitan Lupi : alta la conclusione. Ed all’ultimo minuto intelligente movimento in area di Caio De Oliveiira Dos Santos. Serve tutta l’esperienza di Zorzan per anticipare il fisicatissimo ed in condizione sempre più brillante numero 9 . Proietti ed Abate allargano il vantaggio ospite nel giro di tredici minuti. Mentre Manganello e Tardani impegnano Diara. Lupi in veste assist.man Torrese per la conclusione di Stabile. Mentre parte da uno splendido e preciso anticipo su Randazzo di Riccini la seconda chance dei locali. Sponda di Caio De Oliverira per la conclusione di Door Long a lato.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

QUINTA GIORNATA (SABATO 02 NOVEMBRE 2019)

ASD TORRESE – ASD ROBUR TEVERE 0-4

(PRIMO TEMPO 0-2)

ASD TORRESE: Diara, Zanoni, Riccini, Lupi (15° st Ghinassi), Magini (10° st Daffe), Avitabile (28° st Romca), Door Long, Bisti (15° st Evangelisti), De Oliveira Dos Santos, Stabile, Sidime (10ç st Pallottino)

A DISPOSIZIONE: Lika, Licopoli

ALLENATORE: Manucci

ASD ROBUR TEVERE: Zorzan, Marcellini, Santorelli, Manganello, Staiano (40° st Invernizzi), Taradni, Darmogray (30° st Proietti), Merlini (38° st Iannulis), Biancarini (20° st Bronco), Abate, Randazzo (28° st Daniele Spolverini)

A DISPOSIZIONE: Capoccia, Rubeca,

ALLENATORE: Alessio Spolverini

ARBITRO: Giuseppe Tardioli Comitato di Viterbo

MARCATORI: 7° pt Randazzo (ART), 37° pt Randazzo (ART), 25° st Proietti (ART), 33° st Abate (ART)