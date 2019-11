Teatro Vascello, Mercoledì 6 Novembre “Le illusioni perdute” e “Splendori e miserie delle cortigiane” di Honoré de Balzac

loading...

Mercoledì 6 novembre 2019 h.21.00 – TEATRO VASCELLO

LE ILLUSIONI PERDUTE [Prima assoluta]

drammaturgia su:

“Le illusioni perdute” e “Splendori e miserie delle cortigiane” di Honoré de Balzac

con Giancarlo De Cataldo

musiche eseguite dal vivo da Rita Marcotulli

La curiosità di Honoré de Balzac si annidava ovunque. Allo stesso modo, Giancarlo De Cataldo indaga nei meandri dell’opera del grande maestro letterario per cercare un paragone con la società dei giorni nostri.

Usi e i costumi della Francia dell’800 diventano metafora dell’Italia di oggi, scissa tra Nord e Sud, tra città e provincia.

Giancarlo De Cataldo ci guida in un breve viaggio lungo i due capolavori balzacchiani, Le illusioni perdute e Splendori e miserie delle cortigiane. Le parole di Balzac e il pianoforte di Rita Marcotulli scandiscono le tappe più significative dell’avventura del giovane Lucien, un ragazzo di provincia che va all’assalto di Parigi ed impara presto quanto possa essere spietata la vita e quanto crudele il gioco del potere e della seduzione.

Attraverso l’analisi del passato De Cataldo racconta l’attuale difficoltà, diffusa, di sentirsi al posto giusto e, accompagnato dall’esecuzione intensa e delicata di Rita Marcotulli, conduce il pubblico in un flusso costante tra quello che fu e quello che è, lasciandolo ad intime riflessioni e ancestrali domande.

TEATRO/MUSICA 16 novembre 2019 h.19.00 – VASCELLO

IL RESTO DELLA SETTIMANA [Prima assoluta] di Maurizio De Giovanni

con Peppe Servillo musiche eseguite dal vivo Natalio Mangalavite

TEATRO 17 novembre 2019 h.17.00 – VASCELLO

L’ANIMALE CHE MI PORTO DENTRO [Prima assoluta] di e con Francesco Piccolo

TEATRO 20 novembre 2019 h. 21.00 – VASCELLO

MARE liberamente tratto da “Donne di mare” e “La danza delle streghe” di Macrina Marilena Maffei

di e con Francesca Pica

MUSICA 24 novembre 2019 h.18.00 – VASCELLO

AVION TRAVEL in concerto

Peppe Servillo, voce / Mimì Ciaramella, batteria / Peppe D’Argenzio, sax / Flavio D’Ancona, tastiere /

Duilio Galioto, piano e tastiere / Ferruccio Spinetti, contrabbasso

TEATRO 7 dicembre ore 21 – 8 dicembre ore 18 – PALLADIUM

DOC- DONNE DI ORIGINE CONTROLLATA [Nuovo testo rivisitato] di Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli

con Francesca Reggiani

TEATRO 11 dicembre 2019 ore 21 – PALLADIUM

SULLE VIE DEL TANGO (Il sogno di Borges) [Prima assoluta] di Jorge Luis Borges

con Massimo Popolizio musiche eseguite dal vivo da Javier Girotto

INFO & SEGRETERIA FLAUTISSIMO 2019:

ACCADEMIA ITALIANA DEL FLAUTO.

Tel +39 06 44703290 – segreteria@accademiaitalianadelflauto.it

Biglietti Vascello: intero € 20 / ridotto over 65 € 15 / ridotto under 26 € 12

* per il concerto degli Avion Travel: Intero € 25 ridotto over 65 € 18 ridotto under 26 € 15