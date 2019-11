Stefano Bigiotti: “Bellissimo vedere tanti ragazzi e bambini sventolare orgogliosi il tricolore!”

loading...

NewTuscia – VALENTANO – Con i militari e l’Istituto Comprensivo Paolo Ruffini abbiamo celebrato stamattina la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, bellissimo vedere tanti ragazzi e bambini sventolare orgogliosi il tricolore!

Quest’hanno abbiamo fatto loro un piccolo dono, un segnalibro con i colori della nostra bandiera e le parole di Ungaretti, così che i valori e gli ideali di Unità nazionale possano sempre accompagnarli nello studio.

Un sentito ringraziamento va ai militari in forze al nostro Comando che quotidianamente si impegnano per garantire la sicurezza di Valentano, come anche al Dirigente scolastico Faina per aver partecipato con noi in questa importante data.

Grazie al comitato che tanto si è impegnato nell’organizzazione di queste due giornate celebrative e al gruppo Dimar per il supporto.

Anche questo spirito di comunità e sussidiarietà orizzontale Ale rappresenta l’Italia.

Quella che più amiamo.

Viva la Nazione, viva Valentano.

Stefano Bigiotti

Sindaco di Valentano