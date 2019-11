Il punto sulla nona giornata di Promozione

loading...

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Continua la supremazia del Fiumicino (22 punti) che sbanca Pescia Romana (15) con il più classico dei punteggi 2 – 0. Il secondo successo consecutivo dei rossoblù è firmato Pischedda alla fine del primo tempo, e Di Meglio nel finale.

Ok il Città Di Cerveteri (19) che vince 4 a 3 contro la Monte Mario (9), al termine di una gara spettacolare. Per i locali tripletta del solito Alessio Teti, e Babbucci (che sigla la rete iniziale), mentre per gli ospiti le reti sono doppietta di Ceresi ed un autorete.

Disco rosso per il Montalto (13) ko 2 a 0 sul campo del Canale Monterano (17), al terzo successo consecutivo. In gol Polidori, ed un autorete di Tersigni.

Tolfa (16) C.S.L. Soccer (5) sospesa al 14’ del secondo tempo sul risultato di 2 a 0 per nebbia.

Il Grifone Gialloverde (16) travolge 4 a 2 il Bomarzo (11). Lucci e Russo a segno per i viterbesi, Ma Manganelli, Martini, Conti, e Corrias regalavano i tre punti ai locali.

La Polisportiva Acquapendente (12) batte 2 a 0 La A.S.D. Lisss (14) doppietta di Zahar.

L’ Almas Roma (14) travolge 4 a 0 la Doc Gallese (1) le marcature sono una doppietta di Groos, Bendia e Nuovo, i viterbesi rimangono fanalino di coda, ancora senza successi.

Santa Marinella (12) Montefiascone (11) termina 0 a 0.

Ronciglione United (6) Fregene Maccarese (7) finisce 0-0