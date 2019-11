Oltre 80mila i visitatori di MoaCasa 2019

loading...

Si conclude MoaCasa 2019, la 45a edizione della mostra di arredo e design organizzata da MOA Società Cooperativa. Tante le novità viste nei 3 padiglioni della Fiera di Roma, proposte da più di 250 aziende, che hanno catturato l’attenzione di oltre 80.000 visitatori, giunti alla manifestazione per scoprire le nuove tendenze del design e del settore arredo.

Espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia, hanno presentato a MoaCasa 2019 prodotti di qualità per tutti i gusti, dal classico al moderno, nelle più variegate soluzioni in termini di stile. In cucina tante le proposte all’insegna dell’ecosostenibilità, con il legno di vecchi masi delle Dolomiti che prende nuova vita applicato sopra i frontali dei mobili e le ante che si fanno sempre più sottili utilizzando l’85% del materiale in meno. Largo poi a materiali 100% riciclabili come vetro e alluminio.

Tra le novità mostrate a MoaCasa 2019 l’uso della carta da parati, pratica e d’effetto, che dona carattere agli ambienti con le sue forme e colori: trattata con una verniciatura a resina, è resistente all’acqua e può essere utilizzata anche in cucina per una maggiore personalizzazione dell’ambiente.

Nel living si prediligono toni neutri, come il grigio, o caldi come il sabbia e il cioccolato arricchiti da note di colore come l’arancio o il verde, di gran tendenza in particolar modo nelle sfumature di salvia o bosco. Protagonista la ceramica negli arredi, enfatizzata da cromatismi in dissolvenza, accanto al legno che rimane il segno grafico di unione delle diverse zone della casa. Per rendere unici gli ambienti, gli arredi devono essere in grado di assecondare ogni esigenza progettuale, con sistemi estremamente flessibili e personalizzabili, capaci di accettare le sfide nella libertà compositiva delle modularità, degli accessori e delle finiture.

Alla 45a edizione di MoaCasa particolarmente apprezzata dal pubblico anche l’area consulenza in cui è stato possibile confrontarsi con architetti, studi di progettazione e interior design per trovare soluzioni su misura per l’ambiente abitativo, e lo spazio dedicato al Natale, con idee tradizionali e innovative per dare alla casa il look perfetto per le Feste.

“MoaCasa è espressione della tradizione dell’industria e dell’artigianato made in Italy – sottolinea Massimo Prete, presidente di MOA Società Cooperativa – il cui pregio viene valorizzato da un format espositivo progettato con lo specifico intento di far dialogare con intelligenza industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy”.