I Leoni Gialloblù: La Viterbese è “Passione, Viterbesità, Amore per la propria Terra e per lo Sport”

NewTuscia VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. I Leoni Gialloblù vogliono ricordare il significato che danno alla loro Viterbese: Passione, Viterbesita’, Amore per la propria Terra e per lo Sport.

Dall’era Camilli a quella dell’Ing. Romano hanno vissuto con trepidazione momenti ricchi di ansia, emozioni, preoccupazioni. Nell’essere per sempre grati a Piero Camilli per i successi che hanno vissuto come non innamorarsi del Presidente “Signore”?