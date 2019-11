Il Punto sulla 9° giornata di Eccellenza

loading...

F.S.

NewTuscia – VI TERBO – Ok il Real Monterotondo Scalo (22 punti) che passa 3 a 0 sul terreno della Boreale Don Orione (8). Doppietta di Pascu e Lupi.

Sale al secondo posto il Montespaccato (19) vittorioso 3 a 0 sul terreno dell’ Anzio (12). Succede tutto negli ultimi venti minuti con Proietti, Mastrosanti e Belardo.

Corneto Tarquinia (9) Unipomezia (18) termina 0 a 0.

L’ Eretum Monterotondo (17) batte 2 a 1 la Virtus Nettuno Lido (5). Palmerini e Mastrantoni in rete per i locali, mentre Fischietti accorciava le distanze.

Il big match di alta classifica Polisportiva Monti Cimini (16)-Civitavecchia (16) termina 2 a 2, al termine di una bella gara. Cerroni porta avanti i cimini, Manuel Vittorini prima pareggia su rigore, poi porta avanti gli ospiti, Di Ventura trova il pareggio in pieno recupero.

Il Tivoli (15) supera 2 a 1 le Falasche Lavinio (8), doppietta di Teti per i locali, Zombardi in rete per gli ospiti

Ottavia (10) Vigor Perconti (15) termina 1 a 0 in rete Morini.

Il Villalba (11) passa 2 a 0 sul terreno del Cynthia (2): in rete Mereu e Bari.

Aranova (8)-Sporting Genzano (9) finisce 2 a 3. Bussi e Rossi portano avanti i locali, Matteo (doppietta) e Daniele Proia regalano il successo agli ospiti.