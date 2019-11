European Regional Competitiveness Index: Lazio prima regione in Italia per innovazione

loading...

NewTuscia – ROMA – “Prima regione in Italia per innovazione, questo è il Lazio che emerge dall’ultimo European Regional Competitiveness Index pubblicato dalla Commissione Europea. Si tratta di un importante successo che vede la nostra regione in testa a tutte le altre, un segnale decisivo che ci dice una cosa molto significativa: la strada che abbiamo intrapreso in questi anni è quella giusta. Le politiche che abbiamo messo in atto in Regione stanno dando i loro frutti e se ne accorgono tutti. Sono consapevole che il lavoro che abbiamo da fare non è finito ma questo è il risultato, figlio del grande lavoro fatto in questi anni in Regione e del coraggio del tessuto imprenditoriale capace di intercettare sfide e opportunità. Andiamo avanti così”.

Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.