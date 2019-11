Casertana-Viterbese da cardiopalma: i gialloblù acciuffano il pari nel finale con un super Volpe (La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – CASERTA- La Viterbese pareggia in trasferta 2-2 sul campo della Casertana. I gialloblù sono passati in vantaggio per primi nel primo tempo con Volpe, legittimando il vantaggio e sfiorando la rete del 2-0 con Tounkara. Nella ripresa i ragazzi di Mr.Giovanni Lopez hanno sfiorato in due occasioni il raddoppio, poi è accaduto l’incredibile: la Casertana ha ribaltato il risultato con D’Angelo, prima con un tiro deviato in modo beffardo da un difensore della Viterbese, quindi con Floro Flores, appena entrato,che ha portato in vantaggio la Casertana. Quando tutto sembrava compromesso, in pieno recupero, è arrivata la zampata vincente di Volpe che ha siglato la sua personale doppietta regalando un prezioso pareggio esterno alla Viterbese.

Ecco le formazioni delle due squadre:

CASERTANA: Crispino, Santoro, Caldore, D’Angelo, Longo, Zito, Lezzi, Paparusso, Adamo, Starita, Castaldo

A disposizione di Mr.Ciro Ginestra: Zivkovic, Galluzzo, Gonzalez, Cavallini, Zivkov, Ciriello, Matese, Clemente,

Laaribi, Floro Flores, Varesanovic, Origlia

VITERBESE: Vitali, De Giorgi, Atanasov, Baschirotto, Zanoli, De Falco, Palermo, Errico, Bensaja, Tounkara, Volpe

A disposizione di Mr.Giovanni Lopez: Pini, Maraolo, Antezza, Besea, Milillo, Urso, Ricci, Molinaro, Bianchi, Sibilia,

Simonelli, Čulina

Arbitro: Signor Luca Zucchetti di Foligno

Assistenti: Signori Antonio d’Angelo ed Andrea Bianchini entrambi di Perugia

Note: Serata piovosa ed umida; terreno pesante a causa della copiosa pioggia caduta; spettatori presenti circa 1800 circa.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio tranquillo della partita, il terreno di gioco pesante non agevola la manovra delle due formazioni.

Al 6° anticipo di Errico della Viterbese che interrompe una pericolosa azione d’attacco dei campani in area gialloblù. L’azione d’attacco dei padroni di casa sfuma.

All’11° scivolone di Errico. Ne approfittano i giocatori della Casertana che si impossessano del pallone, Adamo entra in area della Viterbese e conclude in porta, ma centralmente ed il portiere Vitali para agevolmente.

Al 21° tiro di Lezzi della Casertana dalla distanza che si perde sul fondo senza creare problemi al portiere della Viterbese.

Al 22° la Viterbese passa in vantaggio con Volpe sugli sviluppi di un calcio di punizione. L’azione scaturisce da una punizione di Bensaja che scodella in area campana un cross, Tounkara prova la conclusione, ma il suo tiro viene respinto dai difensori di casa: il pallone giunge sui piedi di Volpe che, con un tiro preciso, batte il portiere Crispino per la rete del vantaggio.

Al 25° Casertana pericolosa in attacco con Starita che conclude in porta, ma il tiro esce di poco fuori dai pali, brivido per la difesa gialloblù.

Al 30° viene ammonito Tounkara della Viterbese per gioco falloso. Punizione per i campani, batte Zito che calcia forte e la difesa gialloblù fa muro e respinge.

Al 34° calcio d’angolo per i rossoblù della Casertana provocato da un anticipo di Baschirotto su Pararusso.

Al 36° viene ammonito Castaldo della Casertana per proteste.

Al 39° bella presa aerea del portiere Vitali della Viterbese che cade a terra a causa di una carica di un avversario.

Al 41° Viterbese vicina al raddoppio con Tounkara che, servito da Palermo, manda da buona posizione fuori dai pali sprecando una favorevole occasione.

Al 43° viene ammonito Zito della Casertana.

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio per 1-0

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Cambio nella Casertana: entra in campo Laaribi al posto di Paparusso.

Al 1° subito Casertana pericolosa in attacco con Starita che impegna severamente il portiere Vitali della Viterbese.

Al 4° Viterbese vicina al 2-0 con Tounkara che, di testa da pochi metri, manda di poco fuori, altra ghiotta occasione fallita dai gialloblù.

Al 5° pericoloso cross in area gialloblù, ma Vitali fa suo il pallone in presa aerea.

Al 7° tiro di Zito per la Casertana respinto in corner dal difensore Atanasov della Viterbese.

Al 14° doppio cambio nella Viterbese e nelle fila dei padroni di casa: escono De Falco e Zanoli ed entrano in campo Besea e Bianchi, mentre per i padroni di casa escono Lezzi e Longoed al loro posto fanno ingresso in campo Clemente e Floro Flores.

Al 15° mischia in area della Casertana, il pallone finisce in rete, ma il direttore di gara annulla la rete per un fallo in attacco dei gialloblù.

Al 16° pareggio della Casertana con D’Angelo: il suo tiro viene deviato da un difensore che si infila in rete alle spalle del portiere della Viterbese..

Al 17° viene ammonito Bianchi della Viterbese e, subito dopo, Laaribi della Casertana, la partita è nervosa.

Al 18° tiro di Floro Flores per la Casertana che si perde alto sopra la traversa.

Al 22° tiro di Floro Flores centrale che viene parato dal portiere della Viterbese Vitali.

Al 24° la Casertana passa in vantaggio con Floro Flores che, in semirovesciata, mette in rete. Dopo numerosi tentativi.

La Viterbese accusa il colpo della rete del 2-1 della Casertana che tramortisce la formazione di Mr.Lopez.

Al 30° cambio nella Viterbese: entra in campo Culina al posto di Palermo.

Al 40° altro sostituzione per i padroni di casa: esce Starita ed al suo posto entra in campo Matese.

Si perde molto tempo, il gioco e sempre molto spezzettato.

La Viterbese prova una timida reazione nel finale di gara.

Quando tutto sembra perduto al 49° la Viterbese acciuffa il pareggio con Volpe che, servito da Tounkara, mette in rete ed è 2-2.

La partita finisce in parità 2-2 in modo rocambolesco dopo una partita ricca di colpi di scena.

RISULTATI DELLA 13° GIORNATA

CASERTANA-VITERBESE 2-2

TERNANA-PICERNO 2-1

BARI-VIBONESE 2-2

CATANZARO-AVELLINO 3-1

PAGANESE-CATANIA sospesa per impraticabilità di campo

POTENZA-REGGINA 0-3

RENDE-MONOPOLI 1-2

RIETI-FRANCAVILLA 1-1

SICULA-LEONZIO-CAVESE 3-1

TERAMO-BISCEGLIE 1-0

CLASSIFICA

REGGINA 31

TERNANA 26

MONOPOLI 25

POTENZA 24

BARI 23

VITERBESE 21

TERAMO 21

CATANZARO 20

CASERTANA 18

CATANIA 17 (una partita da recuperare)

FRANCAVILLA 17

VIBONESE 17

PAGANESE 16 (una partita da recuperare)

AVELLINO 14

CAVESE 13

PICERNO 13

RIETI 12

BISCEGLIE 10

SICULA LEONZIO 9

RENDE 6

PROSSIMO TURNO

AVELLINO-POTENZA

PICERNO-TERAMO

BISCEGLIE-BARI

CATANIA-SICULA LEONZIO

CAVESE-CATANZARO

MONOPOLI-VITERBESE

REGGINA-CASERTANA

TERNANA-PAGANESE

VIBONESE-RIETI

FRANCAVILLA-RENDE