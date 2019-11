Concluse le riprese della terza serie di Sara e Marti: Bevagna si conferma “città del cinema”

loading...

Più di quaranta persone hanno soggiornato nel borgo umbro per circa un mese e mezzo: importante indotto per le attività del posto e prezioso ritorno d’immagine

NewTuscia – BEVAGNA – Si sono appena concluse le riprese della terza serie di “Sara e Marti”, la serie tv tutta italiana di Simona Ercolani. Prodotta da Stand By Me in collaborazione con la Walt Disney Italia, la fiction è interamente girata nel borgo medievale di Bevagna, nel cuore dell’Umbria. E’ il terzo anno che la produzione torna a Bevagna per ambientare la serie “Sara e Marti”, con la terza stagione che ha previsto una lavorazione di otto settimane di riprese. Nella città delle Gaite sono arrivate più di quaranta persone della troupe, che hanno soggiornato cinquantasei giorni nelle strutture della zona, consumando più di cento pasti. Dieci le attività ricettive utilizzate per far soggiornare troupe e attori; oltre quindici i fornitori.

Quindici le persone che compongono il cast e che hanno girato le scene delle ultime settimane. Ma il lavoro degli addetti ha previsto anche un servizio fotografico per la promozione della serie, insieme ad oltre cinquanta video utili a pubblicizzarla. Insomma, Bevagna si conferma luogo ideale per le riprese di serie tv e fiction, confermando la sua vocazione e la sua ospitalità verso il mondo del piccolo e grande schermo.

Per i “ciak” di questa terza stagione, sono state utilizzate più di dieci location a cielo aperto. “Nel 2017, ovvero nei mesi successivi al terremoto – spiega Annarita Falsacappa, sindaco di Bevagna – questa produzione ci ha dato una grande speranza: in giro per la città era tutto vuoto e nelle nostre attività ricettive c’erano solo loro. Quella di ‘Sara e Marti’ – prosegue il primo cittadino – è una promozione quotidiana di Bevagna su Rai Gulp”.

Oltre all’importante indotto che la produzione crea per il borgo umbro, prezioso è anche il contributo portato dal turismo cinematografico. “Il paese è sempre pieno di turisti adulti e adolescenti che cercano i luoghi delle riprese – sottolinea Annarita Falsacappa -, tanto che l’amministrazione ha realizzato una cartellonistica disposta lungo le vie di Bevagna. Inoltre abbiamo realizzato dei totem con delle foto per ricordare la serie Sara e Marti, oltre ai numerosi film girati a Bevagna. Si tratta della mostra dei film dal 1936 ad oggi, visitabile al museo”.

LA SERIE TV – Linguaggio innovativo e spazio all’improvvisazione dei giovani attori nella serie tv tutta italiana “Sara e Marti #LaNostraStoria”. Entrambe le protagoniste femminili, Sara a Marti, sono amate dagli spettatori grazie al loro appeal, al loro set up originale e all’affinità con il target giovane e hanno un notevole successo di pubblico sui social. La serie è raccontata lasciando molto spazio all’improvvisazione dei giovani attori che affrontano le situazioni come farebbero nella realtà.

Tutti gli interpreti, infatti, sono stati scelti perché caratterialmente affini ai personaggi che rappresentano e non hanno ricevuto un copione vero e proprio ma solo l’arco narrativo delle diverse scene lasciando la scelta delle battute alla loro spontaneità. Ambientate nel borgo medievale di Bevagna, che fa da eccezionale set alla storia dei protagonisti con il suo caratteristico paesaggio e la sua storica piazza, la serie mostra la bellezza della provincia italiana e la riscoperta di una vita dai ritmi meno frenetici ma altrettanto affascinante.