Comunità Collestrada e Gubbio in festa attorno a un centenario ‘speciale’

loading...

NewTuscia – GUBBIO – Le comunità di Collestrada (Perugia) e Gubbio in festa per i 100 anni di Giuseppe Bazurli, nato a Camporeggiano di Gubbio il 4 novembre 1919 dai genitori Ubaldo Bazurli e Giuditta Procacci, che misero al mondo 7 figli di cui Giuseppe è rimasto il solo vivente. Colono a Gubbio e poi trasferito a Collestrada – dove abita tuttora – nel 1954 come lavoratore salariato in agricoltura, si è costruito col tempo un’abitazione con i sacrifici del proprio lavoro. Ha due figli, Sandro e Maria; e il nipote Lorenzo.

Cento anni di un uomo onesto, che s’è guadagnato la vita con il lavoro, sempre svolto con perizia e dedizione, e che si è dedicato alla famiglia. Socievole con tutti e apprezzato nella comunità, non ha mai perso il dialetto e le usanze eugubine.