Serie B2 femminile: l’Andrea Doria Tivoli prossimo avversario della Margutta Litorale in Volley

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – È l’Andrea Doria Tivoli il prossimo avversario della Margutta Litorale in Volley, nel match valido per la terza giornata del campionato di serie B2 femminile. Dopo aver trovato il primo punto sul campo del Viterbo, domani alle 17 al Palasport le civitavecchiesi andrannoa caccia della prima vittoria stagionale. Di fronte un avversario ostico, che finora ha incassato due sconfitte, ma entrambe al tie break. La prima in casa del San Paolo Cagliari, al termine peró di una bella rimonta che dal 2-0 le aveva portate sul 2-2. Opposto il discorso nell’ultimo turno, quando le tiburtine hanno gettato alle ortiche il vantaggio di 2-0 contro l’Olbia. Iengo e compagne, dal canto loro, non hanno nessuna intenzione di sprecare la terza chance di ottenere il bottino pieno.

“Servirà la massima attenzione – spiega coach Alessio Pignatelli – contro un avversario difficile, che ha fatto bene anche contro un’ottima squadra come Cagliari. In caso dobbiamo vincere sempre e quindi mi aspetto una prestazione convincente, senza Cali di concentrazione, come avvenuto a Viterbo. Siamo in un buono stato di forma, facciamolo fruttare”.

Per quel che riguarda la formazione, tutte a disposizione dell’allenatore civitavecchiese, che porterà Lucente come secondo libero, al fianco di Monachesi.