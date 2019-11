Primo novembre da record di turisti a Bagnoregio. Profili: “Continua la grande promozione ed i risultati si vedono”

loading...

NewTuscia – BAGNOREGIO – “Già quasi 5mila turisti hanno già visitato il nostro paese, altri stanno continuando ad arrivare, il corso pieno di gente, che bello!”



Così il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, che alle 18 circa di oggi già commentava il flusso incredibile (ma ormai Civita di Bagnoregio ci ha abituati a numeri da record) di turisti che erano arrivati per la festa di Ognissanti al proprio paese.

“Oggi in fila per visitare il nostro borgo, tantissima gente sul corso, il miglior primo novembre di sempre, nonostante il tempo incerto. Stiamo lavorando con la Rai e Rainews24, per due trasmissioni, oggi anche un sopralluogo per un film che speriamo possa diventare realtà. Continua la grande promozione ed i risultati si vedono! Grazie a tutti quelli che lavorano”.

Alla fine della giornata il nuovo numero record di turisti a Bagnoregio, questa volta per il Primo Novembre. Un trend che non ha sosta e che, da quando Luca Profili è sindaco, è continuato regolarmente.