“Gustatus”, serata di gala per l’ambiente a Orbetello con Carlo Conti e altre personalità dello spettacolo

NewTuscia – ORBETELLO – È la cena in programma alle ore 20 nella sala dei Pescatori di Orbetello, alla quale parteciperanno Carlo Conti e altre personalità nazionali dello spettacolo, il momento clou della giornata di sabato, 2 novembre, al Festival Enogas tronomico della Maremma. Una serata a favore della Onlus Save the Planet, fortemente legata ai temi di tutela ambientale che, così come la promozione del territorio maremmano e lagunare, rappresentano la base di Gustatus 2019.

Ma ovviamente non sarà l’unica attrazione di una giornata davvero molto intensa. Il programma propone alle ore 11 nell’area spettacoli in piazza Eroe dei due Mondi un incontro sul cicloturismo in Maremma. Dalle 11 piazza del Plebiscito ospiterà invece l’esibizione ed esposizione di prodotti artigianali e laboratori gratuiti di scultura in terra cruda per adulti e bambini. Alle 12 sarà possibile gustare un aperitivo gluten free sul Battello Remus. Alle 12.30, di nuovo nell’Area spettacoli, lo Show Cooking dello Chef Daniele Reponi, da La prova del Cuoco, che presenterà in anteprima il panino “Gustatus”. Alle 14.30, con partenza dal parcheggio dell’ospedale di Orbetello, sarà possibile partecipare a una escursione con visita guidata alla Laguna a cura del Wwf (info tel. 338 4895455). Alle 14 e alle 17, in Laguna di Ponente, sono previste dimostrazioni di navigazione in kayak a cura di Sea Bassmaster.

Nuovo Show Cooking alle 15 in Area spettacoli: lo Chef Luca Terni, segnalato come miglior macellaio d’Italia, sarà protagonista di una straordinaria performance di battuta al coltello. Da segnalare anche alle ore 18 la Sfida tra street restaurant e prima edizione del Premio Ennio Graziani, un grande momento in cui saranno indiscusse protagoniste grandi ricette con alcuni dei migliori prodotti del territorio. E alle 20 la cena a favore di Save the Planet.

Per tutta la giornata saranno aperte la via degli Antichi sapori, a cura del Centro Commerciale Naturale di Orbetello; l’Osteria medievale gestita dal Corteo Storico Reali Presidi di Orbetello; i Maestri del ferro battuto in piazza del Priore; la via degli Artisti e la Piazza dell’Olio a cura della Pro Loco Lagunare; e le tante aziende che, nel Mercato dei Sapori, rappresentano il meglio della produzione agroalimentare del territorio maremmano ma non solo.

A organizzare la manifestazione, è il Comune di Orbetello insieme al Consorzio degli operatori turistici Welcome Maremma, a cui si affiancano I Love Italian Food, network e associazione culturale no profit che promuove e difende la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo, e Kaiti expansion, agenzia di marketing e comunicazione che si occupa di promuovere l’immagine e i valori di numerose aziende ed enti pubblici.

La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno del main sponsor Conad e di La Casa del Ciclo, Chia Leo, Dentacoop, GeN, Podere Maremma, Ristorante Il Leccino, TF Arreda, Banca Tema; media partner Dissapore, Agrodolce, Radio Radio e Maremma Magazine.

Per informazioni e per visionare il programma dettagliato è possibile visitare il sito gustatus.it, contattare info@gustatus.it, info@welcomemaremma.travel, tel. 0564 861426.