Enrico Trippini della Tuscia Tennistavolo Montefiascone vince il trofeo nazionale di 6° categoria a Terni

NewTuscia – TERNI – Soddisfazione per lo Sport Montefiasconese con Enrico Trippini, neotesserato della Tuscia Tennistavolo, vincitore del Trofeo Nazionale di 6° Categoria a Terni.

Trippini ha vinto il torneo nazionale di 6° Categoria battendo per 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) Cosimo Guerrini del Ciatt Firenze, testa di serie numero 3. Nel suo girone Enrico Trippini ha vinto tutte le partite, avendo la meglio anche sulla testa di serie n. 2 Francesco Braccagni del Tt Firenze.

Nel tabellone Trippini è arrivato subito ai sedicesimi avendo vinto il suo girone. Al primo turnoha vinto per 3-1 (12-10, 5-11, 11-5, 11-6) Luca Belardinelli (UPR Montemarciano); quindi negli ottavi per 3-1 (11-8, 9-11, 17-15, 11-5) Samuel Trivisonno (Tennistavolo Campobasso), nei quarti per 3-1 (11-9, 11-7, 6-11, 11-8) Agostino Castiglione (Tennistavolo Buseto-Trapani) e in semifinale per 3-1 (11-13, 11-7, 11-7, 11-8) Enrico Cirincione (King Pong).

Come si legge uscito nel sito della Federazione italiana di tennistavolo “i primi quattro Trippini, Guerrini, Cirincione e Pedrazzini si sono dunque qualificati ai Campionati Italiani di quinta categoria e assieme a Raffaele Varlese (TT Magis Viz Napoli), Lapo Migliorini, Alessandro Leonardi (Tennistavolo Spoleto) e Agostino Castiglione al torneo nazionale di quinta, che si disputerà domani nella stessa sede, a partire dalle ore 10”.

L’atleta, vincendo questo importante torneo, comincia a mettere in evidenza la neonata Associazione Tuscia Tennis Tavolo di Montefiascone, che raccoglie i frutti del proprio impegno in questa disciplina olimpica.