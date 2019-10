Umbria Civica Orvieto: “Grazie agli elettori orvietani e umbri per l’importante vittoria del 27 Ottobre”

loading...

NewTuscia – ORVIETO – Il Comitato Elettorale Umbria Civica Orvieto desidera ringraziare gli elettori orvietani e umbri per l’importante vittoria del 27 Ottobre. Ci avete dato fiducia, avete partecipato alle nostre iniziative, ci avete sollecitato a tutti i livelli.

Un grazie anche alle forze politiche di “area”, come Cambiamo con Toti, Italia Viva e Umbria dei Territori, i cui esponenti – segnatamente F.R. Barbabella, R. Piscini, A. Pettinacci e M. Zambrino – hanno partecipato brillantemente a varie nostre occasioni di incontro con l’elettorato umbro.

Diamo appuntamento alle prossime iniziative legate alle elezioni supplettive di Gennaio 2020: il collegio senatoriale di cui è attualmente titolare Donatella Tesei viene rinnovato per il nuovo ruolo della ormai ex senatrice, che sosteniamo come elemento civico della coalizione che esprimerà la nuova Giunta Regionale.