Sen. Battistoni: “lite IV e Pd sta portando agricoltura nel baratro”

loading...

NewTuscia- VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Apprendo da fonti stampa, che dal testo della legge di bilancio sarebbe scomparsa la misura “agricoltura 4.0”.

Se questa pagina fosse stata stracciata a causa delle scaramucce in atto tra Italia Viva e il Partito Democratico sarebbe un fatto grave, forse il più grave di questo inizio legislatura.

L’agricoltura 4.0 in Italia deve essere sostenuta, il digitale deve poter entrare ancora di più nella filiera agroalimentare al fine di migliorare efficienza ed efficacia, l’innovazione è un percorso che va assolutamente accompagnato, senza remore.

Noi di Forza Italia siamo già preoccupati per la scarsa attenzione del Governo verso il problema dei dazi americani, per l’imminente arrivo della Sugar Tax e per le mancate risposte verso i danni da fauna selvatica, ma eliminare la parte più innovativa dalla legge di bilancio sarebbe il colpo di grazia per lo sviluppo del comparto agricolo italiano.

Non permetteremo che si consumi la resa dei conti della sinistra Italiana alle spalle dei nostri agricoltori. Su questo il Governo è avvisato, non faremo sconti.

Lo dichiara il Senatore Francesco Battistoni, responsabile nazionale di Forza Italia.