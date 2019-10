San Camillo, un Halloween di sorrisi e regali per i bimbi della chirurgia pediatrica

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Dolcetto o scherzetto? Un Halloween con sorpresina per i bambini dell’ospedale San Camillo- Forlanini di Roma. Nella mattinata di oggi, infatti, è andata in scena l’iniziativa benefica a favore dei piccoli pazienti del reparto di Chirurgia pediatrica del noto ospedale capitolino, ai quali la cantautrice e speaker radiofonica, Carol Maritato, in compagnia del direttore generale del San Camillo-Forlanini, Fabrizio d’Alba, ha “regalato” simbolicamente alcuni apparecchi televisivi, collaborando fattivamente all’installazione e messa in funzione delle TV all’interno del reparto ospedaliero.