Il neo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Andrea Antonazzo in visita al Comune di Orte

Il Colonnello Antonazzo, accompagnato dal Comandante Sandro Lo Giudice della Stazione di Orte, ha incontrato nella Sala Consiliare di Palazzo Nuzzi il Sindaco Angelo Giuliani e gli amministratori.

In uno scambio cordiale, all’insegna della collaborazione e della comunità di intenti, il Sindaco ha illustrato al Colonnello gli aspetti prevalenti della realtà ortana, mettendo in luce sia le criticità, che le eccellenze del territorio, soffermandosi in particolar modo sulla questione della sicurezza dei cittadini.