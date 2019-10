Le “diasille” la religiosità e la preghiera popolare nella tradizione recuperata delle nostre città

loading...

Un ricordo dei nostri Cari nelle giaculatorie riscoperte e trascritte.

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – In questi giorni ricorderemo, pregheremo e faremo visita ai nostri Cari nei cimiteri delle nostre città, rinnovando una “corrispondenza di amorosi sensi” che ci lega a Chi ci ha preceduto nella vita.

La religiosità popolare ed il rapporto con i nostri Cari che ci hanno preceduto nell’esperienza della vita emergono in modo significativo nel testo “Diasille ortane e di alcuni paesi limitrofi” di Vincenzo Cherubini e Giuseppina Pastorelli, con la presentazione di mons. Romano Rossi, Vescovo Diocesano, ancora disponibile nelle libreria di Orte.

Come ben descritto dagli autori, le Diasille vengono riferite alla Sequenza liturgica “Dies irae”, per alcuni studiosi riconducibile a Tommaso da Celano, seguace e biografo di Francesco di Assisi, un inno liturgico concepito in latino e volgarizzato dai fedeli nelle versioni in lingua dialettale popolare.

Le Diasille sono preghiere ormai pressoché estinte, non essendoci più le così dette “diasillare”,coloro che recitavano in modo del tutto personale questa sequenza tramandata da madre in figlia e da nonna a nipote, di generazione in generazione e per tale ragione gli autori hanno dovuto affrontare alcune difficoltà per il reperimento di fonti attendibili e testimonianze dirette, spesso acquisite in via indiretta da figli e nipoti di “anziane oranti”.

La religiosità popolare ha avvicinato l’Inno liturgico alla sensibilità di tutti, come una struggente giaculatoria rivolta ai defunti e così ce la presentano gli studi degli autori di questo libro, riportandoci alla memoria anche quella “corrispondenza di amorosi sensi” , che nei “Sepolcri” Ugo Foscolo pone alla base di un legame che non potrà mai essere reciso tra noi ed i nostri Cari, nella sfera più intima della nostra anima .

Il lavoro filologico, pazientemente esercitato su fonti il più possibile dirette come le registrazioni originali, i testi scritti, i racconti tramandati da due o tre generazioni, pensiamo che abbia dato i suoi frutti, assicurando alla memoria collettiva un patrimonio di vita e di spontanea e sincera religiosità popolare, Probabilmente tra qualche anno le Diasille sarebbero state dimenticate per sempre e andato perduto il loro significato.

Il lavoro di Vincenzo Cherubini e di Giuseppina Pastorelli e’ impreziosito dalla presentazione del Vescovo della Diocesi di Civita Castellana, mons. Romano Rossi, che pone in risalto l’importanza della preghiera del popolo di Dio e che la vita e la morte sono due dimensioni distinte, ma che fanno parte di un’ unica dimensione della vera umanità che tende alla vita divina, oltre la materia e l’esperienza terrena.