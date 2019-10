Ermonda Muzliukaj: l’album d’esordio “Comincio da qui”

loading...

NewTuscia – TERNI – “COMINCIO DA QUI” è il disco d’esordio di Ermonda ed è anche il primo progetto discografico della Vocal Master di Terni, diretta dal maestro Gianni Neri.

L’album, scritto da autori ternani e non solo, tratta l’ amore nelle sue molteplici forme, da quello appena nato a quello non corrisposto, passando per quello che ti fa venire i crampi e poi si concretizza, a quello per la libertà e per le proprie scelte.

In una canzone si parla inoltre dell’amicizia tra uomo e donna, e di quanto puo’ essere forte questo tipo di legame.

8 canzoni, 8 storie di vita, raccontate da una ragazza di 23 anni, con una voce matura e riconoscibile.

Track List di “Comincio da qui”

“Una vita accanto a me“ – Musica di Gianni Neri e testo di Veronica Neri “Fatti miei” -Testo e Musica di Gianni Neri “Vecchi fogli di giornale” – Musica di Gianni Neri testo di L. Angelosanti “Dentro agli occhi tuoi” – Testo e Musica di Gianni Neri “Balliamo anche domani” – Testo e Musica di Veronica Neri “Non cambiare mai” – Musica di Mario Neri testo di Gianni Neri “Ma che favola è” – Musica di Gianni Neri testo di Gianni Neri e Barbara Perello Moscetti “Canto finchè mi va” – Musica di Gianni Neri testo di Veronica Neri

I brani sono stati registrati presso gli studi VOCAL MASTER RECORDS e GROOVE STUDIO da Francesco Piantoni e Giovanni De Rosa

Arrangiamenti di Francesco Piantoni e Giovanni De Rosa

Produzione Artistica Gianni Neri e Vocal Master

Il nuovo album sarà in vendita il giorno della conferenza stampa ed è disponibile nei migliori store online.

A breve sarà reperibile anche nei negozi di dischi della città di Terni

CONCERTO PRESENTAZIONE ALBUM:

Domenica 3 Novembre, presso la sala Blu di Palazzo Gazzoli a Terni, alle ore 17: 30,

è in programma un grande evento live di presentazione del disco di Ermonda “Comincio da qui”

Con la giovane interprete, sul palco ci sarà una band di professionisti : Alessandro Melone, Leonardo Marchetti, Giovanni De Rosa

L’evento ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti, sarà presentato da Raffaele Riccardi

E’ in uscita anche il nuovo singolo di ERMONDA “Corro veloce corro” scritto da Gianni Neri

CONOSCIAMO MEGLIO ERMONDA

Ermonda Muzliukaj, ha 23 anni, è nata in Germania da genitori di origini kosovare, ma vive in Italia, a Terni, da 20 anni.

Ermonda dopo il diploma magistrale, si ha frequentato un corso biennale per operatore socio sanitario.

A 16 anni vince una borsa di studio e si diploma al corso interpreti del Cet di Mogol

Un aspetto importante della sua carriera artistica, è stato partecipare al concerto in onore dei 50 anni di carriera del Maestro Mogol.

Dopo anni di esibizioni a concorsi e rassegne, in cui proponeva principalmente delle cover, in accordo con il suo insegnante ed attuale produttore, Gianni Neri, ha sentito l’esigenza di mettere in gioco se stessa, con un progetto di inediti, da qui è nato il suo primo album: “Comincio da qui”.