Apertura vendita tagliandi settore ospiti Casertana – Viterbese

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese comunica che è aperta la vendita dei tagliandi per il settore ospiti per Casertana – Viterbese. I tagliandi per il settore ospiti, al costo di € 10,00 più diritti di prevendita, possono essere acquistati presso tutti i punti vendita GO2. I tagliandi potranno essere acquistati solo dai residenti nella Città di Viterbo e provincia entro e non oltre le ore 19:00 di sabato 2 novembre.

Punto vendita GO2 a Viterbo:

Tabaccheria della Palazzina di Casti Claudia – Via della Palazzina 123, 01100 Viterbo (Tel: 0761 307328)

Informazioni utili e percorso stradale tifoseria ospiti:

I provenienti dall’Autostrada Roma – Napoli devono immettersi sull’autostrada per Caserta e uscire a S. Maria Capua Vetere per immettersi poi sulla Variante ANAS SS 700 in direzione Caserta e uscire a Caserta Stadio, girare a destra per via Marchesiello, al primo incrocio girare per Via G. Falcone, al primo semaforo a sinistra su Via P. Borsellino che immette su Viale S. Augusto, quindi parcheggiare sullo stesso tratto fino all’Istituto Giordani, incrocio Via Laviano fino alla Caserma Ferrari Orsi, negli spazi appositamente segnalati.

