NewTuscia – TERNI – Il progetto “Scuola e Lavoro – l’importanza di una scelta consapevole” compie 10 anni, un traguardo importante e si conferma uno dei progetti più innovativi ed utili ideati dall’Associazione in collaborazione con i docenti, i dirigenti delle scuole secondarie di primo grado di tutta la Provincia di Terni , con i ragazzi e le loro famiglie.

Domani 31 ottobre, riparte il ciclo di incontri per genitori e studenti che, trovandosi all’ultimo anno di un importante percorso scolastico, va in aiuto a coloro che hanno il problema di capire quale è la scuola superiore adatta loro.

Non tutti infatti arriveranno a gennaio con le idee chiare sulla scuola che vorranno frequentare dopo le scuole medie ed il rischio è di ritrovarsi a frequentare per 5 anni la scuola sbagliata!

Così anche quest’anno Confartigianato Terni, propone un’importante attività di orientamento, rivolto agli studenti delle terze medie ed ai loro genitori. Un prezioso strumento in grado di far riflettere sulle scelte future più consapevoli.

“Il progetto ha l’obiettivo di orientare i ragazzi non nella scelta, ma fornire loro più elementi possibili per renderli consapevoli circa la decisione più corretta da intraprendere “– afferma Luciano Vittori Dirigente Confartigianato Terni e Coordinatore del Progetto – lo scopo è molto semplice ma di fondamentale importanza”.

Stimolare i ragazzi a ricercare dentro di se le attitudini, gli interessi, i talenti da coltivare anche alla luce della loro esperienza passata, è indispensabile affinché possano affrontare gli studi futuri con maggiore passione e profitto.

“Riteniamo anche molto importante – aggiunge Vittori – raccontare sia agli studenti che ai genitori le storie che in questi dieci anni hanno formato il nostro bagaglio di esperienza e che ci hanno chiaramente indicato gli errori da non commettere assolutamente al momento di questa impegnativa scelta”.

“Cercheremo quindi di aiutare i ragazzi a pensare al futuro, informandoli circa le problematiche che possono insorgere a causa di scelte sbagliate, senza ignorare il fatto che stiamo vivendo un momento economico e lavorativo particolare e difficile” ha sottolineato il Presidente di Confartigianato Terni Mauro Franceschini.

“Altro ambizioso obiettivo che ogni anno cerchiamo di raggiungere – ha concluso Franceschini – riguarda la presa di coscienza del fatto che oltre all’alto tasso di disoccupazione giovanile, legato alla mancanza di lavoro, alla crisi, ci sono anche Imprese che incontrano difficoltà nel reperire personale qualificato. E’ necessario che venga colmato questo gap e anche per questo pensiamo che il nostro sarà un contributo importante.”

Il progetto, che vanta il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, prevede oltre 60 incontri, con quasi 2000 studenti di Terza Media dell’intera Provincia e con le rispettive famiglie, attraverso due tipologie di incontri: uno con i genitori attraverso l’illustrazione di dati del mondo produttivo locale, nazionale ed internazionale, l’altro con i ragazzi, attraverso la proiezione di un video in grado di stimolare il loro interesse verso un mondo, quello del lavoro, ancora sconosciuto, ma con il quale presto dovranno necessariamente confrontarsi. Strumenti, quindi che vanno ad indicare che non esiste la “scuola migliore in assoluto”, ma esiste la soluzione e la scelta più coerente con le proprie inclinazioni, passioni, attitudini.