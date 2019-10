Rugby: una club house per gli All Reds di Roma grazie a una raccolta fondi

Oggi, gli All Reds hanno bisogno di una nuova club house, uno spazio libero e aperto a tutte e tutti, che sarà palcoscenico di momenti aggregativi davanti a birre e terzi tempi, ma anche davanti a proiezioni di partite, di film, di presentazioni di libri, dibattiti e molto altro. Per realizzare il progetto, la squadra ha chiesto l’aiuto di tutti, avviando una campagna di crowdfunding sulla piattaforma. Grazie al crowdfunding sarà possibile effettuare i lavori principali: la demolizione dell’attuale parete laterale in plexiglas e ferro e la costruzione di una parete in muratura (GASBETON), la demolizione completa del pavimento in linoleum e posa del pavimento in grès porcellanato, l’impermeabilizzazione della copertura oltre a tutti i lavori di demolizione, le opere murarie e la predisposizione all’impianto elettrico. Per chi sceglierà di contribuire alla campagna sono in palio ricompense speciali, tra cui una stampa autografata da Zerocalcare.