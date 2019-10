Halloween 2019 in Via Saffi, l’assessore Mancini: “Iniziative per far rivivere il centro storico”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Halloween in via Saffi. Tante iniziative in programma per domani 31 ottobre. In corso dal 28 ottobre, nella sala Anselmi, un laboratorio a tema sulla ricorrenza. L’intero evento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Viterbo, è promosso dall’associazione onlus La Luna Nuova e dall’associazione La Via degli Artisti, insieme ai commercianti di via Saffi. Accanto a loro il liceo artistico Orioli, il centro provinciale istruzione per adulti (CPIA) e altre scuole aderenti all’iniziativa. L’evento ha anche il patrocinio della Provincia di Viterbo.

Ad addentrarsi nel dettaglio del programma è l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini, che spiega: “Domani 31 ottobre non mancherà il consueto rituale dolcetto o scherzetto su tutta la via; dalle 15,30 alle 17 sarà aperto al pubblico il laboratorio make up Beki Bio e il laboratorio di ceramica su strada con Estromania. Non mancherà la musica. Alle 17 partirà la parata accompagnata dalla band Chridhe che coinvolgerà la stessa via Saffi e piazza delle Erbe. Alle 18 si ballerà la Taranta con il gruppo Tusciamannate. Alle 19,30 ci sarà l’esibizione della band Chridhe. Ma non è tutto – aggiunge l’assessore Mancini -. Alla sala Anselmi sarà possibile ammirare il laboratorio a tema “Scene e costumi” – accenni di arte urbana, in piedi dallo scorso 28 ottobre, a cura del liceo artistico Francesco Orioli, del Centro Provinciale Istruzione per Adulti (CPIA) e di altre scuole che hanno aderito all’iniziativa. Un laboratorio, realizzato con il coordinamento da parte delle associazioni La Luna Nuova e La Via degli Artisti, dell’associazione onlus Children of the world e Beki Bio, che merita davvero di essere visitato.

Voglio ringraziare le associazioni e tutti i commercianti di via Saffi per aver messo in piedi questo evento – sottolinea l’assessore Mancini -. Un programma ricco di iniziative per tutti, grandi e piccini. Ringrazio i ragazzi delle scuole con i loro insegnanti, e tutte le altre realtà che hanno contribuito all’organizzazione di questo appuntamento. Un’iniziativa che vuole far rivivere una via morta. Ed è proprio questo l’obiettivo di tutti, che si riallaccia perfettamente allo spirito di questa festa. Via Saffi, la via morta, deve però tornare a vivere. Ma non solo in questa giornata. Stiamo lavorando ad altri eventi per il periodo di Natale. Tutti insieme ci impegneremo per restituire a questa via l’attenzione e la dignità che merita”.

Tutte le attività commerciali che hanno aderito saranno aperte fino alle ore 21.