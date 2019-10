Gara di ritorno trentaduesimi di finale Coppa italia di promozione

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDDENTE – POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ASD MONTEFIASCONE 0-1

(PRIMO TEMPO 0 – 0)

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Nencione, Sandro Finocchi, Chiavarino (35° st Colonnelli), Bellacima, Gimmelli, Simone Broccatelli, Bedini (22° st Francesco Finocchi), Marco Broccatelli, Renzi (43° st Scatena), Zhar, Filoni (30° st Giunta)

A DISPOSIZIONE: Patisso, Strimbeanu, Scatena

ALLENATORE: De Paolis

ASD MONTEFIASCONE: Bellacanzone, Adriambelo Uni, Petroselli, Sarnacchioli (1° st Masini), Zolla, Balletti, Battisti, Kitabou Brachino Capoccia (27° st Chiaralanza), Medori

A DISPOSIZIONE: Silvestri, Buratti, De Nicola, Moscetti. Pietranera, Citilica

ALLENATORE: Centaro

ARBITRO: Gabriele Mattioni di Viterbo, coadiuvato dall’assistente 1 Andrea Scionti di Roma I e dall’assistente 2 Piergiorgio Sottani di Viterbo

MARCATORI: 2° st Battisti (AM)

NOTE: Espulso per doppio giallo al 46° st Brachino (AM) Ammoniti 27° st Filoni (PVA), 30° st Zhar (PVA), 36° st Sandro Finocchi (PVA), 38° Medori (AM), 44° tecnico del Montefiascone Centaro

La Vigor approda ai sedicesimi di finale di Coppa perché al Montefiascone non è sufficiente vincere con una rete di scarto per ribaltare il 2-1 a proprio sfavore dell’andata. Protagonista del plumbeo pomeriggio l’assistente Piergiorgio Storani che dopo due minuti della ripresa invita il Direttore di gara Gabriele Mattioni ad accordare agli ospiti un calcio di rigore realizzato da Battisti. Gara divertente ma, soprattutto quello che più conta, due squadre che hanno dimostrato evidentissimi cromosomi dna giusti per uscire fuori dalle attuali precarietà classifica Campionato. A parlare il gioco sviluppato. Bedini, Zhar, Simone Broccatelli avviano dai loro piedi sette proposte goal aquesiane: Renzi, Zhar, Bellacima, Colonnelli non trovano la via della rete. Dalle parte opposta sontuose intuizioni di Capoccia per le belle conclusioni di Battisti, Kitabou, Petroselli.

SPOGLIATOI – Gli aquesiani passano il turno di Coppa al termine di un pomeriggio calcisticamente complesso : “Se ricostruiamo la storia di entrambe le gare”, sottolinea coach De Paolis, “abbiano sicuramente meritato di passare il turno, Al di là che oggi pomeriggio siamo stati penalizzati da un calcio di rigore inesistente, raggiunto perfettamente l’obiettivo di gestire il tesoretto conquistato quindi giorni fa fuori casa. Non abbiamo rischiato quasi niente e siamo riusciti a creare due belle palle goal con Bedini e Filoni”. “Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno realizzato il piano gara”, sottolinea Centaro. “Ci siamo infatti espressi su ottimi livelli al cospetto di una squadra ben attrezzata. Ho puntato ad un undici con molti giovani che in un palcoscenico come quello di Coppa non hanno tremato ma ben figurato. Se nella gara di andata avessimo evitato di prendere una rete nei minuti di recupero saremmo qui a festeggiare un evento fondamentale per la nostra struttura calcistica stagionale. Chiamato qualificazione”.

In contemporanea con il derby di Acquapendente

altre sessanta squadre di Promozione sono scese in campo per le gare di ritorno Coppa. Questo il tabellone ufficiale con risultati, marcatori e squadre qualificate

SSD Ronciglione United arl ASD Città di Cerveteri Gara di ritorno Gara di andata 1 – 1 Squadra qualificata SSD Bomarzo ASD Doc Gallese 2010 Gara di ritorno Gara di andata 0 – 2 Squadra qualificata USD Montalto ASD Csl Soccer Gara di ritorno Gara di andata 0 – 2 Squadra qualificata ASD Tolfa calcio ASD Canale Monterano calcio Gara di ritorno Gara di andata 0 – 2 Squadra qualificata ASD Fregene Maccarese calcio AS Fiumicino 1926 Gara di ritorno Gara di andata 1 – 1 Squadra qualificata ASD Luiss SSDARL ASD Monte Mario Gara di ritorno Gara di andata 1 – 2 Squadra qualificata ASD Grifone Gialloverde ASD Santa Marinella 1947 Gara di ritorno Gara di andata 3 – 1 Squadra qualificata ASD Almas Roma srl SSDSRL Novauto Pro Roma Gara di ritorno Gara di andata 2 – 0 Squadra qualificata ASD BF Sport POL.D. Cantalice Gara di ritorno Gara di andata 0 – 1 Squadra qualificata ASD Vis Subiaco ASD Zena Montecelio Gara di ritorno Gara di andata 2 – 0 Squadra qualificata SSD Certosa arl ASD Vicovaro Gara di ritorno Gara di andata 2 – 7 Squadra qualificata S.S. Passo Corese SSD Riano calcio Gara di ritorno Gara di andata 3 – 4 Squadra qualificata ASD Settebagni calcio Salario ASD Nomentum Gara di ritorno Gara di andata 6 – 4 Squadra qualificata ASDGS Fiano Romano ASD La Rustica Gara di ritorno Gara di andata 1 – 2 Squadra qualificata Sant’Angelo Romano ASD Sporting Montesacro Gara di ritorno Gara di andata 2 – 2 Squadra qualificata ASD Pian Due Torri Indomita Pomezia ASD Gara di ritorno Gara di andata 0 – 1 Squadra qualificata ASD Santa Maria della Mole ASD Atletico Bainsizza Gara di ritorno Gara di andata 0 – 1 Squadra qualificata ASD Nuovo Cos Latina ASD Terracina calcio Gara di ritorno Gara di andata 0 – 1 Squadra qualificata FCD Monte San Biagio ASD Sabaudia calcio Gara di ritorno Gara di andata 0 – 0 Squadra qualificata ASD Pescatori Ostia ASD Ostiantica calcio 1926 Gara di ritorno Gara di andata 0 – 3 Squadra qualificata AC Fonte Meravigliosa APD Palocco Gara di ritorno Gara di andata 4 – 0 Squadra qualificata POL. De Rossi POL. R. Morandi ASD Gara di ritorno Gara di andata 2 – 1 Squadra qualificata ASD W3 Roma Team ASD Lodigiani calcio 1972 Gara di ritorno Gara di andata 1 – 0 Squadra qualificata ASD Ferentino calcio ASD Ceccano calcio 1920 Gara di ritorno Gara di andata 2 – 1 Squadra qualificata ASD T. Roccasecca San Tommaso Città Monte San Giovanni Campano Gara di ritorno Gara di andata 3 – 2 Squadra qualificata ASD Real Cassino Colosseo ASD Atletico Cervaro 2014 Gara di ritorno Gara di andata 0 – 1 Squadra qualificata ACD Anitrella SSD Alatri calcio arl Gara di ritorno Gara di andata 2 – 1 Squadra qualificata ASD Rocca Priora calcio SSD Atletico Morena SRL Gara di ritorno Gara di andata 1 – 3 Squadra qualificata ASD Atletico Zagarolo SSD Colleferro calcio Gara di ritorno Gara di andata 1 – 1 Squadra qualificata SSD Torre Angela ACD SRL AS Giardinetti FC1957 Gara di ritorno Gara di andata 0 – 2 Squadra qualificata Lupa Frascati ASD Asd Atletico Terranova 1986 Gara di ritorno Gara di andata 4 – 2 Squadra qualificata

GIORDANO SUGARONI