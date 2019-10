Federlazio, l’indagine economica presentata a Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Presentato questa mattina nella sede di via Sacchi il rapporto del primo semestre del 2019 firmato Federlazio. Pur non essendoci una crescita decisa, nello specifico i risultato non sono da definirsi negativi: se sul fronte interno il fatturato si mantiene stabile e su quello estero c’è una leggera crescita, si è notata una riduzione nella produzione e negli investimenti. Il tasso di occupazione rimane pressoché inalterato con lo spettro della cassa integrazione.

Giovanni Calisti batte sul tasto dell’internazionalizzazione delle imprese; nella nostra regione ci sono molte piccole e medie imprese che devono modernizzarsi mantenendo la qualità della produzione per reggere il passo, ma secondo i dati riportati sul rapporto, il 63% di queste non sono attive nell’ambito del mercato internazionale e di quelle che vi operano il 41% non supera il 5% di incidenza sul fatturato.

Secondo il Presidente di Federlazio, Giuseppe Crea, per incidere sul mercato e fare concorrenza, le piccole aziende sparpagliate nel territorio laziale dovrebbero aggregarsi o fare in modo di ampliarsi; per l’assessore al turismo di Viterbo Carolis, la soluzione andrebbe cercata anche nelle iniziative di carattere culturale e turistico da distribuire nel corso dell’anno nelle province.