Associazione Una primavera per Tarquinia, conoscersi attraverso il movimento con le lezioni del metodo Feldenkrais

NewTuscia – TARQUINIA – Si chiama consapevolezza attraverso il movimento (Cam). Sono le lezioni del metodo Feldenkrais per acquisire consapevolezza del proprio corpo con una serie di semplici esercizi che migliorano movimenti ed equilibrio. A proporle l’associazione Una primavera per Tarquinia, a partire da novembre.

“Il metodo è rivolto alle persone di tutte l’età e in qualsiasi condizione fisica – affermano i volontari di Una primavera per Tarquinia -. Il corso, che sarà tenuto dall’insegnante qualificata Lucia Sirena, si rivolge a bambini, adulti e disabili che desiderano migliorare il proprio modo di muoversi e a chi usa il proprio corpo come strumento di lavoro ed espressione: dagli sportivi ai danzatori, dai musicisti agli attori e artisti”.

Il metodo Feldenkrais è stato ideato nel 1949 da Moshé Feldenkrais, considerato tra i più esperti trainer nel trattamento dei bambini affetti da paralisi celebrale infantile, ma anche di chi mostra disturbi come sindromi genetiche, adulti colpiti da ictus o con problemi legati alla postura e all’equilibrio. Le iscrizioni si sono aperte in questi giorni. Ogni gruppo del corso sarà composto al massimo da 6 persone. Per le informazioni è possibile chiamare al 3394186336.

