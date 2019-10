Il Teatro Traiano promuove la danza a Civitavecchia

loading...

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Visto il grande successo degli appuntamenti nella scorsa stagione, il Teatro Traiano ospiterà ancora 2 appuntamenti di danza, uno di contemporanea e uno di classica, grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.

Si inizia il 15 novembre ore 21 con HOPERA e i danzatori E.sperimenti Dance Company, regia e direzione team coreografico Federica Galimberti (produzione gruppodanzaoggi) apprezzato fin dal suo debutto a Pechino e Shanghai, per la levità coreografica e l’arguzia con cui Galimberti con de Virgiliis e Di Luzio ne hanno costruito l’architettura. La musica colta, quella delle arie d’Opera o delle sinfonie, delle melodie simbolo del nostro grande repertorio che tutto il mondo ammira, è la vera protagonista di HOPERA. Un approccio inconsapevole alla Lirica quello dell’ignaro protagonista, assorto nelle sue divagazioni e osservato da improbabili fantasmi burloni: incontri casuali attraverso le pareti di un immaginario vicino di casa. Lo spettacolo è un cambio di prospettiva nell’approccio al patrimonio musicale colto da godere nella sua viva ‘freschezza’ e attualità, che avvicina così mondi diversi e lontani e contagia tutto il pubblico nel sorriso e nella leggerezza. Prezzi scontati per le scuole di danza che se interessate possono concordare con la compagnia una masterclass (promozione.ilgdo@gmail.com; 3483410565).

Titolo fra i più noti nel mondo della danza classica, un “must” nel periodo natalizio, LO SCHIACCIANOCI in scena il 12 dicembre ore 21 vedrà sul palco il Corpo di Ballo del Balletto di San Pietroburgo, già protagonista lo scorso anno di un applauditissimo Il lago dei cigni. Su musiche di P.I. Tchaikovsky e le coreografie di Marius Petipa, lo spettacolo è una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, alberi di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, ma anche topi cattivi, prodigi, il principe azzurro e la fatina, un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi.

Anche in questo caso sono previsti sconti per le scuole di danza e per i gruppi che possono contattare direttamente il botteghino del Teatro Traiano.

prevendita biglietti

botteghino: dal martedì al sabato orari 10.00 -13.00 / 16.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo: domenica e festivi 16.00 – 19.00

Teatro Comunale Traiano

Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

www.teatrotraianocivitavecchia.it

E-mail: comunicazione@teatrotraianocivitavecchia.it