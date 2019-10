Scantinate nel Borgo a Grotte di Castro

loading...

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Ritorna il percorso enogastronomico per le vie del borgo di Grotte di Castro tra cucina locale e produzioni vitivinicole del territorio circostante.

Quando: dall’1 al 3 novembre 2019

Dove: Grotte di Castro, Tuscia

Orari: dalle ore 17,00 alle 23,30

Costi: ingresso gratuito

Info:

3316020561

scantinatenelborgo@gmail.com

L’evento inizia alle ore 18,00 con la degustazione guidata da Carlo Zucchetti con i Vini della Tuscia e quelli Vulcanici nei giorni 1 e 2 novembre presso la Sala dell’ex Museo in Vicolo del Fede che accoglie anche la Mostra Fotografica Collettiva con l’esposizione di immagini dei fotografi locali che descrivono il territorio.

Le cantine scavate nel tufo, sono collocate in Via della Fratta e vedono, oltre alla tradizionale presenza delle Cantina della Fraschetta gestita dal Corpo Bandistico Giuseppe Verdi e della Cantina degli Assenti gestita dai Commercianti, tre introduzioni di professionisti nel settore della ristorazione di Grotte di Castro come “Ajo Ojo e Peperoncino”, “La Casa di Effe” e “l’Agriturismo Valle Sessanta” che collabora insieme ai ragazzi della MTB Castrum alla gestione della Cantina dei Profumi di Bosco. Un mix di gusti e sapori che raccontano il nostro territorio, dal tipico Bujone ai Formaggi della Tuscia per passare ai Lilleri all’Amatriciana, alla polenta e i funghi presentati nelle varie ricette tradizionali.Non mancheranno i dolci, dai classici Tozzetti al tradizionale Tortello Grottano, il tutto accompagnato dai Vini del zona e delle regioni confinanti come Toscana e Umbria.

In Via della Fratta i visitatori potranno trovare anche il Mercatino e l’esposizione della Cantina Castelli di Marta.

Il programma culturale prevede due eventi organizzati dal Caffè Manerva presso la sede in Via Vittorio Veneto, la prima sabato 2 novembre con la presentazione del libro di Filippo Cannizzo “Briciole di Bellezza” e la seconda domenica 3 novembre con l’incontro con il sommelier Claudio Sarti intitolata “Il Vino tra innovazione e tradizione”.

