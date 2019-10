Imprese più competitive se il business corre on line

loading...

Dal 5 novembre al CeFAS minicorsi di formazione su turismo, commercio elettronico e social network rivolti a imprenditori, professionisti e studenti.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Al via la quinta edizione di “Percorsi digitali” i corsi di formazione organizzati dal CeFAS in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, che hanno l’obiettivo formare imprenditori, professionisti, studenti e appassionati sulle tematiche del marketing digitale, strumenti ormai fondamentali per le imprese e professionisti.

L’attività formativa è articolata in 3 moduli di tematiche differenti per consentire ai partecipanti di costruirsi il programma più confacente alle proprie esigenze, interessi personali o professionali.

Ogni modulo si svolge a partire dalle ore 14,30 nella sede del CeFAS in viale Trieste n. 127 a Viterbo, ed è strutturato in 3 incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di 9 ore tra formazione frontale ed esercitazioni pratiche.

Questo il programma:

Modulo 1 “Piattaforme per il Booking Online delle strutture ricettive” (date: 5, 7, 12 novembre 2019), nel corso del quale si affronteranno le seguenti tematiche:

· La strategia di posizionamento;

· I canali di vendita: Air B&B, Booking, altre piattaforme, e il sito web aziendale;

· La strategia di vendita.

Modulo 2 “Da Facebook a Google: i social e non solo per la pubblicità online” (date: 10, 12, 17 dicembre 2019), nel corso del quale si affronteranno le seguenti tematiche:

· Creazione della presenza online;

· L’offerta di prodotto/servizio e le strategie promozionali;

· L’uso corretto dei canali: Facebook Instagram, Google.

Modulo 3 “Piattaforme E-Commerce per la vendita online” (date: gennaio 2020), nel corso del quale si affronteranno le seguenti tematiche:

· La strategia di posizionamento;

· I canali di vendita: Amazon, Ebay, Etzy, Shopify e il sito web aziendale;

· Le schede prodotto e la strategia di vendita.

I corsi sono tenuti dal docente Davide De Lucis, esperto in digital marketing.

Programmi dettagliati sono disponibili su: http://formazione.strumentidigitali.com.

Per informazioni e iscrizioni tel. 0761.324196, formazione@cefas.org, www.cefas.org. Per conoscere tutti gli altri moduli di digital marketing: https://formazione.strumentidigitali.com/