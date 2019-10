Confesercenti Viterbo: congratulazioni alla famiglia di Carmelo Pira per il premio alla carriera Italian Cheese Award

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Confesercenti si congratula con la famiglia di Carmelo Pira per il prestigioso riconoscimento assegnato alla fiera di Verona ITALIAN CHEESE AWARD – premi alla carriera.

Questo premio è il frutto di una grande tradizione familiare fatto di sacrifici, di serietà e di onestà aziendale, una grande professionalità dimostrata con il ricambio generazionale.

“L’impegno profuso e coesione dell’intero nucleo familiare – afferma il Presidente della Confesercenti di Viterbo e membro della Presidenza Nazionale – è il segreto di tanto successo”.

Infatti tutta la famiglia svolge un’opera lavorativa, oggi, con innovazione ma nella continuità della pastorizia. Creando un vantaggio competitivo, non solo a livello locale o regionale ma a livello nazionale e oltre frontiera .

Il caseificio e l’agri-ristoro Radichino di Ischia di Castro, in pochissimo tempo sono diventate vere eccellenze.

Questo premio alla carriera , al capo famiglia e fondatore dell’azienda Carmelo Pira, va ad aggiungersi ad altri innumerevoli e prestigiosi premi e riconoscimenti ottenuti, anche passati in servizi televisivi sia in Rai che in tv private.

Oltre al rapporto di amicizia che ci lega alla famiglia – conclude Peparello- siamo orgogliosi di annoverare nel gruppo dirigente della nostra organizzazione i fratelli Gianni e Tonino Pira, con i quali, sin dall’inizio della nuova attività imprenditoriale, abbiamo condiviso un percorso aziendale e un progetto d’impresa che ha permesso di raggiungere questi eccezionali risultati e che è proiettato verso altri nuovi traguardi e successi.

Il Presidente Confesercenti Viterbo

Vincenzo Peparello