Vigor Acquapendente alla prova Montefiascone in coppa Italia

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Mercoledì di calcio ufficiale giocato per la Polisportiva Vigor Acquapendente. Che scenderà in campo alle ore 14.30 sul manto amico del “Dario Dante Vitali” per affrontare l’ASD Montefiascone nella gar a di ritorno dei trentaduesimi di Coppa Italia Promozione. Si partirà per i ragazzi del Tecnico De Paolis dal 2-1 in proprio favore dell’andata (doppietta aquesiana di Zahar e rete Montefiascone di Medori) che consentirà loro di far leva su due risultati su tre: vittoria o pareggio. Spalle al muto i ragazzi di Centaro che invece dovranno solo vincere. A far compagnia agli aquesiani altre sessanta squadre regionali. Che partiranno per la loro personalissima avventura di ritorno dopo aver ottenuto nella gara di andata i seguenti risultati: