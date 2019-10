Union rugby Viterbo, vittoria da protagonista con l’Elba

loading...

NewTuscia – VITERBO – Prova di forza della Union Viterbo che sul campo dell’Elba passa 48 a 26. Seconda vittoria di fila e punteggio pieno per i ragazzi di Michele Belli in testa alla classifica. “Siamo andati sotto dopo pochi minuti ma abbiamo saputo rispondere subito – dice il tecnico – ottima la fase offensiva. Tre mete sono venute da recuperi ma la difesa va migliorata. Elba è una buona squadra, nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà, vincere qui non sarà facile per nessuno”. Da sottolineare la prova del giovane Alessandro Lanzi, autore di due mete, e di Marzio Fabbri: per il numero 10 viterbese 100% dalla piazzola.

In svantaggio al minuto 2’ la Union pareggia il conto al 6’ con Petroni. Per la risposta dei padroni di casa non c’è da aspettare il quarto d’ora di gioco, la meta che riporta avanti i toscani però è un’illusione perché prima Alessandro Lanzi poi Basili allo scadere segnano il sorpasso e, insieme a un piazzato di Fabbri, fissano il risultato del primo tempo sul 12 – 24.

Primi venti minuti della ripresa con l’Elba in avanti e la Union brava a contenere le sfuriate dei padroni di casa che trovano una meta al 21’. Alessandro Lanzi marca ancora e ristabilisce le distanze. I toscani però non ci stanno e si avvicinano di nuovo al 32’. Come successo nel primo tempo, sul finire di frazione la Union apparsa decisamente più fresca e lucida allunga: segnano Pisano e Gullo. Un calcio piazzato di Fabbri mette il punto sulla vittoria che vale cinque punti e il primo posto in classifica.

ELBA RUGBY – UNION VITERBO 26 – 48 (pt 12 – 24)

ELBA RUGBY Lavista, Ferretti, Borsi, Delle Sedie, Lupi, Esercitato, Piacentini, Pallotta, Proietti, Lavista A, Candida, Scagliotti, Ercolani, Cilembrini, Passante. Entrati nella ripresa: Vozza, Genovesi, Pisani, Oretti, Viganevo, Lavista A.

UNION VITERBO De Angeli, Sow, Petrolito, Basili, Iannaccone, Fabbri, Milani, Lanzi G, Lanzi A, Petronim Santucci, Casasole, Desana, Duri, Mariottini. Entrati nella ripresa: Musso, Viola, Belli, Pisanu, Gullo, Angelotti. All. Belli

ARBITRO Francesco Mirabella di Pisa

MARCATORI VT 6’ meta Petroni, 16’ e 28’st meta Lanzi A, 43’ meta Basili, 40’st meta Pisano, 46’ st meta Gullo. 20’ pt e 37’st cp Fabbri. Mete tutte trasformata da Fabbri

Mete Elba al 2’ 12’ pt e 21’e 32’st