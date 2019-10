Il Punto sull’ottava giornata di Eccellenza

loading...

NewTuscia – VITERBO – Non cambia nulla in vetta alla graduatoria, con le prime tutte vittoriose.

Bene la capolista Real Monterotondo scalo (19 punti) vittoriosa 3 a 1 sull’ Anzio (12), le reti sono di Pascu Lalli, e Lupi, mentre Camilli segnava il gol della bandiera per gli ospiti.

A due lunghezze segue l’Unipomezia (17) supera 3 a 2 l’ Aranova (8). Nsumbu porta avanti i locali, Luca Italiano (doppietta) ribalta la situazione, ma i padroni di casa nel finale prima pareggiano con Morelli, poi Busti sigla il nuovo sorpasso.

Il Montespaccato (16) travolge il Cynthia (2) 4 a 1, in evidenza Gambale doppietta, poi Vitali e Berardo siglano il poker, mentre il gol dei genzanese è un’ autorete di Nanci.

Il Civitavecchia (15) travolge 4 a 1 la Virtus Nettuno Lido (5). Due reti di Cerroni, poi Toscano e Ruggero a segno per i neroazzurri di Caputo, mentre Fischetti in gol per gli ospiti.

Vigor Perconti (15) – Eretum Monterotondo (14) termina 0 a 0.

Ok sul suo campo la Polisportiva MOntiCimini (15) che supera 2 a 1 la Boreale Don Orione (8). Per la truppa di Scorsini settimo risultato utile consecutivo. In rete i due fratelli Vittorini Cristian e Manuel mentre per gli ospiti in rete Nardecchia, ma cimini che sfiorano più volte la via della rete in più circostanze.

Il Tivoli (12) sbanca 1 a 0 il terreno dello Sporting Genzano (6), in rete per i tiburtini Teti.

Le Falasche Lavinio (9) in casa batte di misura 1 a 0 l’ Ottavia (7) in rete Taviani.

Il Villalba (8) sconfigge 2 a 0 la Corneto Tarquinia (8) e la raggiunge in graduatoria: Bari e Regis regalano i tre punti ai romani.