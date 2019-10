Il punto sulla 8° giornata di promozione

loading...

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Torna al successo dopo il k.O. subito domenica la capolista Fiumicino (19 punti), che supera sul suo domicilio 2 a 1 il Montalto (13) e allunga in classifica a più tre, visto la sconfitta del Pescia Romana. Dopo un primo tempo terminato senza reti, Bove, al quarto d ora del secondo tempo, porta in vantaggio i padroni di casa, che raddoppiano con Di Meglio alla mezz’ora; inutile la rete di Aliou Jammeh.

Settima sconfitta stagionale per la Doc Gallese (1) che perde in casa 1 a 0 contro un buon Città di Cerveteri (16). In rete Santu in semirovesciata, ma i viterbesi hanno dato qualche buon segnale.

Nel big match di giornata male il Pescia Romana (15), che cade in casa 2 a 1 contro il Tolfa calcio (16) e scivola al terzo posto in graduatoria. Per gli ospiti decivo Trincia (doppietta per lui), mentre per i tirrenici aveva pareggiato Bisozzi.

Luiss (14) Grifone Gialloverde (13) termina 2 a 2, per gli ospiti doppietta di Martino, mentre per i locali allenati da Ledesma in rete Gerini e Stendardo.

Sale il Canale Monterano (14) che sbanca 1 a 0 Monte Mario (9), in rete De Felici.

Ok il Bomarzo (11) travolgente sul suo campo 4 a 1, opposto al Santa Marinella (11), tripletta di Vittori e Frugis per i teverini, Zimmaro in gol per gli ospiti.

Montefiascone (10) Almas Roma (11) termina 0 a 0.

La Polisportiva Vigor Acquapendente (9) sbanca 2 a 1 il terreno del Fregene Maccarese (6). Locali in vantaggio con Tesone alla fine del primo tempo, ma Colonelli pareggia qualche minuto più tardi, mentre nella ripresa, proprio allo scadere il giovane Filone regala i tre punti ai viterbesi.

Primo successo per il C.S.L. Soccer (5) che supera di misura 1 a 0 il Ronciglione United (5), in rete Peveri.