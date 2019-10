Con la “Caccia al Personale” si chiude ufficialmente la stagione agonistica 2019 della Fidal di Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – La gara si è svolta sabato 26 ottobre presso l’impianto cittadino del Campo Sportivo Scolastico ed ha visto impegnati non soltanto gli atleti della Tuscia, ma anche numerosi atleti provenienti dal Lazio e dalle regioni limitrofe alla ricerca di un buon risultato, per chiudere al meglio la stagione agonistica 2019. La manifestazione ha anche ospitato numerosi aspiranti tecnici del Lazio nel tirocinio alle operazioni di giuria, coordinati dal delegato Fabrizio Maiolati. Tutte valide le gare disputate, che hanno consentito, anche grazie all’ottimo clima di cui hanno giovato gli atleti, in conseguimento di buoni risultati ed alcuni records. per La locale Finass Assicurazioni Atletica Viterbo record provinciale Cadetti sui 60m. eguagliato da parte del talentuoso Matteo Iannelli che corre e vince in 7″44 ed Elena Vergaro vincitrice anche lei nella gara femminile correndo in 8″06. Matteo Cianchelli si migliora anche lui vincendo i 2000m. con 6’21″67, Iacopo Leonardi 1,66 nell’Alto e Giuseppe Guerra dominatore del Peso e del Disco. Tra gli Esordienti buone prove di Riccardo Paoluzzi vincitore degli 50m. e dei 500m., 2° Alessandro Mazzei. Nella categoria Ragazzi Pietro Rosselli è 3° nei 60m. e nei 600m., Sara Passamonti è 5^ nei 60m. e 600m.

Buone gare anche per gli atleti dell’Alto Lazio, che anche se da alcune settimane già in preparazione invernale, hanno voluto onorare l’ultima gara stagionale: vittoria e PB.nei 200m. Allievi per Jo Canta con 23″62 e negli assoluti per Leonardo Bargagli con 23″25, 2° negli Allievi Loajit Botticelli con 24″67, per lui anche 6,09 nel Lungo.

Tra le Allieve la vittoria nei 200m. va ad Irene Anselmi con 28″10, 4^ e 5^ Erica Ciatti e Benny Doumboya. Nei 400m. 1’07″69 per Jessica Baldassini e 55″17 per Andrea Panza, 2^ nel Peso Alessandra Iorio e bella gara per Martina Gasbarri nell’Alto, ancora sopra 1,60.