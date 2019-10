Battistoni: “Soddisfazione leggere azienda viterbese tra eccellenze italiane del Gambero Rosso”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Per la prima volta, dopo 36 edizioni, la nota guida di ristoranti “Gambero rosso”, apre agli agriturismi e, tramite votazione internet degli utenti, regala il primo posto a “Il casaletto” di Viterbo.

Oltre all’onore di far parte della guida dei “migliori a tavola”, la soddisfazione è doppia per aver ottenuto questo titolo grazie ai feedback degli ospiti della struttura.

Sono particolarmente lieto di porgere ai vincitori le mie congratulazioni, non solo per il premio ricevuto, ma soprattutto per la capacità di “rivedere” una storia familiare e aver saputo innovare i piatti della tradizione con un pizzico di modernità.

Così in una nota il Senatore Francesco Battistoni