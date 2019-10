Apertura della nuova sede di Footballnews24 a Viterbo

loading...

VITERBO – Nella giornata di ieri, presso i nuovissimi locali di Largo Igino Garbini n.9, la redazione di Footballnews24.it ha festeggiato l’apertura della nuova sede a dieci mesi

dalla nascita della testata giornalistica.



Un traguardo che si aggiunge all’importante successo di lettori, cinque milioni di visualizzazioni medie mensili. Numerose le presenze istituzionali, tra queste il Sindaco di Viterbo Giovanni Arena che, nel corso dell’evento, ha dichiarato: “Sono entusiasta della nascita di questa nuova giovane realtà nella città di Viterbo”; è intervenuto all’evento anche il primo cittadino di Vitorchiano Ruggero Grassotti, che ha apprezzato la modalità di fare formazione a tutti i giovani collaboratori aspiranti giornalisti. Presente e non ultimo all’evento organizzato anche l’ex sindaco del capoluogo laziale, Giulio Marini.



Tra gli addetti ai lavori la gradita presenza del direttore generale della Viterbese Castrense, Diego Foresti, e del responsabile dell’ufficio stampa Cristiano Politini, oltre a

osservatori di Atalanta e Fiorentina. Al taglio della torta augurale il Direttore di Footballnews24.it , Mauro Pacetti, ha ringraziato i presenti e tutte le autorità ricordando “come i grandi risultati raggiunti siano la conseguenza dell’applicazione dei praticanti e della redazione tutta, non dimenticando la necessaria fiducia che il giovane Editore non ha fatto mai mancare, così come il suo entusiasmo”.

Agli amici di Footballnews24 l’inbocca al lupo della nostra redazione