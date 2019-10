Tarquinia, torna per il terzo anno il corso di teatro per bambini

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. L’Associazione “Amici del Cardarelli” insieme all’associazione culturale “Teatro di Carta” promuovono per il terzo anno consecutivo un corso di teatro per bambini. I corsi saranno divisi per fasce d’età: per i bambini di 4 e 5 anni dalle 16:30 alle 17:30, per la fascia 6/10 anni l’orario è dalle 17:45 alle 19:15, presso la palestradell’I.I.S.S. V. Cardarelli di Tarquinia.

L’iniziativa è nata dalla vocazione dell’Associazione Amici del Cardarelli nel promuovere attività che possano coinvolgere i ragazzi di tutte le età in attività che aiutino loro ad esternare emozioni e sentimenti attraverso la conoscenza: ogni forma di conoscenza. Il linguaggio interdisciplinare del teatro è in grado di contenere dentro di sé la scrittura, il gesto, il movimento, il suono, l’immagine e il segno, elementi importanti per la formazione di un bambino.

Bambini e ragazzi davanti ad uno spettacolo teatrale sono portati a manifestare più apertamente le loro reazioni. Ciò li porta ad essere spettatori più attivi e più coinvolti, sia nell’approvare che nel criticare ciò che stanno vedendo.

Accanto a questo, ci sono altri elementi di differenza rispetto al loro modo di fruire di uno spettacolo, ad esempio la curiosità e il piacere di trovarsi a vivere un’esperienza diversa, divertente ed emotivamente intensa insieme ai propri compagni di classe o ai propri genitori.

A tenere i corsi saranno gli operatori dell’Associazione Teatro di Carta, da anni impegnata a diffondere il teatro per l’infanzia sul territorio. L’Associazione, con sede a Civitavecchia, opera nelle scuole, nelle librerie, biblioteche e ludoteche di Civitavecchia, Tarquinia, Tuscania, Santa Marinella, Roma e porta i propri spettacoli in tournée su tutto il territorio nazionale.

La proposta teatrale del Teatro di Carta passa attraverso la partecipazione e la condivisione, ma guarda oltre: organizzarsi in maniera autonoma dietro le quinte, preparare i propri materiali, ascoltare i compagni in scena e procedere insieme alla creazione prima, alla rappresentazione poi, di un’opera unitaria e a tratti anche complessa e articolata.

Per questo il percorso teatrale è visto principalmente in chiave didattica. Gli elementi fondamentali del percorso proposto ai bambini sono la consapevolezza della propria fisicità, della voce, l’esplorazione dello spazio, inteso come spazio scenico e spazio fisico da condividere con i compagni, la costruzione e la trasformazione degli oggetti, l’educazione all’ascolto, al ritmo e alla musica.

Il processo che conduce alla messa in scena finale è più importante dello spettacolo stesso, così come l’esperienza teatrale diventa per i bambini un mezzo privilegiato per coltivare la propria crescita individuale. L’esperienza rappresentativa davanti ad un pubblico, mette alla prova la loro capacità di concentrazione, di controllo delle proprie emozioni e la loro coesione con i compagni, oltre ad accrescere la fiducia nelle proprie capacità.

Per le iscrizioni si può contattare il numero 339-4724172 e per maggiori informazioni sul corso, si possono contattare direttamente gli insegnanti Marco Vergati 3398275050 e Chiara Carlorosi 333-6677450, o scrivere a info@teatrodicarta.it

Per altre informazioni sulle attività dell’Associazione Teatro di Carta si può consultare la pagina facebook o il sito www.teatrodicarta.it