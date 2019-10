loading...

NewTuscia – VITERBO – Dopo il successo in casa all’esordio contro Prato i neroverdi cercano 5 punti sul campo dell’Elba Rugby. A Portoferraio, calcio d’inizio ore 14.30, Michele Belli dovrebbe riproporre la stessa formazione mandata in campo una settimana fa anche se qualche accorgimento dell’ultimo minuto non è da escludere. Gruppo giovane e con molti nuovi innesti, l’Elba è una squadra in costruzione ma da non sottovalutare, domenica è stata battuta dall’Arezzo neoretrocessa dalla serie B senza demeritare, offrendo sprazzi di bel gioco.

“Ci attaccheranno dall’inizio cercando di sfruttare al massimo il fattore campo – dice il tecnico Belli – in settimana abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva e qualche cosa di buono si è visto. Della nostra avversaria sappiamo poco ma abbiamo ben in testa quello che dobbiamo fare”.

Tra le note da sottolineare, prima convocazione per Carlo Borgatti. Tra poche settimane il roccioso tallonatore neroverde spegnerà 39 candeline ma non rinuncia a coltivare il sogno promozione.

I convocati: Angelotti, Belli, Borgatti, Basili, Casasole, De Angeli, De Sana, Duri, Fabbri, Gullo, Iannaccone, Lanzi A, Lanzi G, Mariottini, Milani, Musso, Petrolio T, Petroni, Pisanu, Ricci, Santucci, Sow, Viola.