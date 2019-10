Inaugurata a Tarquinia l’Accademia della Pubblica Amministrazione

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – E’ stata inaugurata venerdì scorso, presso la sede comunale di Tarquinia l’Accademia della Pubblica Amministrazione.

Iniziativa promossa e fortemente voluta dal sindaco Giulivi Alessandro.

L’Accademia della Pubblica Amministrazione ha lo scopo di diventare un polo di incontro, supporto e di formazione per gli amministratori, funzionari e dipendenti pubblici di tutto il territorio dell’area nord-ovest del Lazio e bassa Toscana.

Il Sindaco, durante la presentazione dell’Accademia, ha dato il benvenuto ai partecipanti (sindaci, assessori, consiglieri comunali), rimarcando il fatto che in questo momento storico della politica italiana, si rende sempre più necessaria una formazione qualificata e competente di quelle figure che, una volta elette, dovranno governare un’amministrazione pubblica nell’interesse dei cittadini.

Garanzia di serenità per l’operato dei pubblici amministratori e dipendenti che, purtroppo, ogni giorno sono costretti a confrontarsi con una moltitudine di provvedimenti normativi e una burocrazia tale che impedisce spesso di dare risposte veloci e al contempo dovute ai cittadini.

Sono intervenuti, dando un valido contributo all’iniziativa, la consigliera regionale Blasi, la quale ha rimarcato l’importanza per Tarquinia di ospitare la sede dell’Accademia della pubblica amministrazione e l’onorevole Alessandro Battilocchio, il quale ha espresso anche lui soddisfazione per l’iniziativa, congratulandosi con il Sindaco Giulivi, per aver affrontato finalmente, in modo concreto, una problematica così importante per le amministrazioni pubbliche in questo contesto storico.

Hanno partecipato all’evento il coordinatore dei Comuni sostenitori G.A.R.I., (fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana) Fabio D’Acuti; il vice presidente della Provincia di Viterbo Fabio Valentini, il coordinatore del collegio dei Docenti G.A.R.I., avvocato Luca Petrucci; il Presidente Emerito del TAR, Franco Bianchi ed infine il Presidente della Fondazione G.A.R.I, Enrico Michetti.

Proprio Michetti ha rimarcato, con grande soddisfazione l’apertura della sede di Tarquinia auspicando che la stessa possa identificare il Comune come “centro di formazione” per focalizzare, approfondire ed affrontare le numerose e mutevoli modifiche normative riguardanti gli Enti locali, che rendono di fatto obbligatoria la conoscenza e padronanza delle materie e delle procedure relative, onde adeguare l’azione amministrativa degli Enti.

Al termine della presentazione e inaugurazione dell’Accademia, si è tenuta, in una sala gremita da amministratori e funzionari, la prima lezione tenuta dal Segretario Generale Adriano Marini sull’argomento: “La contrattazione decentrata e le posizioni organizzative: nomina, competenze, responsabilità e valutazione. – Graduatorie e concorsi pubblici – Gli incentivi al personale degli Enti locali – La Transizione al digitale”.